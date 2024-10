Breakfast Importance: बार-बार ब्रेकफास्ट छोड़ने से लग सकती हैं ये बीमारियां? जानिए क्या कहती है रिसर्च

How Important Is Breakfast?: आपने यह जरूर सुना होगा की सुबह का नाश्ता राजा की तरह, दोपहर का खाना राजकुमार की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह खाना चाहिए. खाने की क्वांटिटी को लेकर इस बात को पॉपुलर करने के पीछ अमेरिकी न्यूट्रिशनिस्ट एडेल डेविस का हाथ है. उन्होंने 1960 के दशक में ही यह बात कही थी. इस कथन के साथ-साथ सामान्य जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह मानते हैं कि नाश्ता दिन भर के खाने में सबसे जरूरी है. सुबह के नाश्ते को जरूरी मानने वाले लोग इसे स्किप नहीं करते हैं और दूसरों को भी यह कॉन्सेप्ट फॉलो करने की सलाह देते हैं. अंग्रेजी में इसे ब्रेकफास्ट कहते हैं क्योंकि पूरी रात हम कुछ नहीं खाते हैं और सुबह इस फास्ट को तोड़ा जाता है. पूरे दिन ऊर्जावन रहने के लिए ब्रेकफास्ट को जरूरी माना गया है लेकिन नए रिसर्च में इसे दिन भर के सबसे अहम मील का दर्जा नहीं दिया गया है. ब्रेकफास्ट को जरूरी तो माना गया है लेकिन सबसे अहम नहीं.

क्या सचमुच नाश्ता है सबसे जरूरी?

अगर ऐसा सवाल पूछा जाए की नाश्ता सबसे जरूरी मील है या नहीं तो इसका जवाब थोड़ा जटिल है. कुछ रिसर्च में यह पाया गया है कि ब्रेकफास्ट स्किप करना उतना खतरनाक नहीं है जितना आमतौर पर माना जाता है. हालांकि, सुबह नाश्ता कर लेने से शरीर के लिए जरूरी सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति का चांस बढ़ जाता है. नाश्ता और बीच-बीच में स्नैक्स लेते रहने से शरीर में एनर्जी पूरे दिन बना रहती है जिससे हम बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं. हालांकि, अगर आप अन्य मील में जरूरी पोषक तत्वों को शामिल कर पाते हैं तो ब्रेकफास्ट उतना भी जरूरी नहीं है. नए रिसर्च और स्टडीज के मुताबिक, सुबह का नाश्ता सेहत की नजरिए से जरूरी तो है लेकिन सबसे अहम मील नहीं है.

सुबह नाश्ता करने के फायदे (Benefits of Having Breakfast In The Morning)

सुबह के नाश्ता से सेहत को होने वाले फायदे को लेकर किए जाने वाले ज्यादातर दावे ऑब्जर्वेशन स्टडीज के आधार पर किया जाता है. ब्रेकफास्ट से सीधे तौर पर सेहत को होने वाले फायदे को अब तक साबित नहीं किया जा सका है.

2021 में कुल 14 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के सिस्टमैटिक रिव्यू में पाया गया कि हफ्ते के सातों दिन नाश्ता करने वाले लोगों में इन बीमारियों का खतरा अपेक्षाकृत कम होता है:

दिल की बीमारी

डायबिटीज

मोटापा

हाई ब्लड प्रेशर

स्ट्रोक

पेट के पास मोटापा

हृदय संबंधी मौत

हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल

ब्रेकफास्ट न करने से इन पोषक तत्वों की हो सकती है कमी:

स्टडीज में पाया गया है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से शरीर में कुछ प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. जैसे -

फोलेट

कैल्शियम

आयरन

विटामिन ए

विटामिन बी1, बी2, बी3

विटामिन सी

विटामिन डी

क्या ब्रेकफास्ट करने वाले लोग ज्यादा सेहतमंद रहते हैं?

2018 के एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी में पाया गया कि रोजाना ब्रेकफास्ट करने वाले लोग अपने खाने में न्यूट्रिशन इनटेक पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शारीरिक रूप से ज्यादा एक्टिव और स्ट्रेस को बेहतर ढंग से मैनेज कर पाते हैं. वहीं ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले लोगों की दिनचर्या काफी अस्त-व्यस्त रहती है और वह शराब और स्मोकिंग जैसे अनहेल्दी चीजों का सेवन करते हैं साथ ही हाई कैलोरी फूड का सेवन भी ज्यादा करते हैं. इससे निष्कर्ष निकलता है कि ब्रेकफास्ट करने वाले लोगों का ओवर ऑल लाइफस्टाइल अच्छी सेहत के लिए जिम्मेदार होता है न कि सिर्फ नाश्ता.

