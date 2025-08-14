विज्ञापन
Dog Breeds Prone To Diseases: कुत्तों की कुछ नस्ल ऐसी हैं जो जल्दी बीमार पड़ती हैं. अगर आप इन्हें पालने की सोच रहे हैं, तो पहले इनकी सेहत से जुड़े सच को जान लेना जरूरी है.

इन 5 नस्लों के कुत्तों को पालने से पहले सोचें 100 बार, जानलेवा बीमारियों का खतरा
Dog Breeds Prone To Diseases: कुछ नस्लें गंभीर बीमारियों से जल्दी ग्रस्त हो जाती हैं.

Dog Breed Health Risks: पालतू कुत्ते इंसान के सबसे अच्छे साथी माने जाते हैं. वे घर में खुशियां, प्यार और सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं. लेकिन, हर कुत्ते की नस्ल एक जैसी नहीं होती. कुछ नस्लें दिखने में बेहद प्यारी और आकर्षक लगती हैं, लेकिन उनकी सेहत से जुड़े जोखिम बहुत गंभीर होते हैं. खासकर शार पेई, पग्स, फ्रेंच बुलडॉग्स जैसी नस्लें, जिनके साथ लंबे समय तक जीने के लिए मालिक को ज्यादा देखभाल और मेडिकल ध्यान देना पड़ता है. अगर आप इन्हें पालने की सोच रहे हैं, तो पहले इनकी सेहत से जुड़े सच को जान लेना जरूरी है.

इन 5 नस्ल के कुत्तों की हेल्थ का रखना पड़ता है खास ख्याल

1. शार पेई (Shar Pei)

शार पेई कुत्ते अपनी झुर्रियों वाली अनोखी त्वचा के लिए मशहूर हैं. लेकिन, यही त्वचा अक्सर उनकी सेहत के लिए मुसीबत बन जाती है. इन झुर्रियों के बीच नमी और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. इन कुत्तों में “शार पेई फीवर” नाम की एक गंभीर बीमारी भी पाई जाती है, जो बुखार और जोड़ों में सूजन का कारण बनती है.

2. पग्स (Pugs)

पग्स अपनी छोटी नाक और गोल चेहरे के कारण बेहद क्यूट लगते हैं, लेकिन यही चेहरा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है. इनके छोटे नाक के कारण इन्हें ब्रैकीसेफेलिक सिंड्रोम होता है, जिसमें सांस लेने में कठिनाई, खर्राटे और गर्मी में जल्दी थकान जैसी समस्याएं आती हैं. पग्स में आंखों की बीमारियां भी आम हैं, जैसे कॉर्नियल अल्सर और आंखों का बाहर निकल आना.

3. फ्रेंच बुलडॉग्स (French Bulldogs)

फ्रेंच बुलडॉग्स देखने में स्टाइलिश और फैशनेबल लगते हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य की चुनौतियां काफी ज्यादा हैं. इनकी नाक भी छोटी होती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है. गर्म मौसम में ये जल्दी हीटस्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं. साथ ही, इनकी रीढ़ और जोड़ों में जन्मजात समस्याएं पाई जाती हैं, जो उम्र के साथ बढ़ जाती हैं.

4. बुलडॉग्स (Bulldogs)

बुलडॉग्स का मजबूत शरीर और अनोखा चेहरा इन्हें खास बनाता है, लेकिन ये भी ब्रैकीसेफेलिक नस्ल में आते हैं. इन्हें सांस लेने की समस्या, त्वचा की एलर्जी और हार्ट डिजीज का खतरा ज्यादा होता है. इनका वजन जल्दी बढ़ जाता है, जिससे मोटापे के साथ कई और बीमारियां हो सकती हैं.

5. चाउ चाउ (Chow Chow)

चाउ चाउ अपनी शेर जैसी शक्ल और घने बालों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन इन्हें स्किन इंफेक्शन, आंखों की बीमारी एंट्रोपियन (जिसमें पलक अंदर की ओर मुड़ जाती है) और जोड़ों में दर्द की समस्या होती है। इनका घना कोट गर्मी में हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है.

अगर आप इन नस्लों में से किसी कुत्ते को पालने की सोच रहे हैं, तो पहले उसकी देखभाल, सेहत और संभावित बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी लें. इनका नियमित हेल्थ चेकअप, सही खान-पान, साफ-सफाई और मौसम के अनुसार देखभाल जरूरी है. याद रखें, पालतू जानवर सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते, बल्कि वे एक जिम्मेदारी होते हैं. सही जानकारी और समय पर देखभाल से ही आप अपने प्यारे साथी को लंबी और हेल्दी लाइफ दे सकते हैं.

