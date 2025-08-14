विज्ञापन
French Fries Diabetes Risk: इस रिसर्च के मुताबिक, हफ्ते में सिर्फ तीन बार फ्रेंच फ्राइज खाने से टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.

क्या फ्रेंच फ्राइज से बढ़ जाता है डायबिटीज का खतरा? नई स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे
हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में प्रकाशित एक स्टडी प्रकाशित हुई है.

Do French Fries Cause Diabetes: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फ्रेंच फ्राइज बच्चों से लेकर बड़ों तक का फेवरेट स्नैक बन चुका है. फास्ट फूड रेस्टोरेंट से लेकर घर तक ये कुरकुरे और नमकीन आलू के टुकड़े हर पार्टी और हैंगआउट का हिस्सा बन गए हैं. लेकिन, ताजा रिसर्च ने फ्रेंच फ्राइज के दीवानों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. हाल ही में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल (BMJ) में प्रकाशित एक स्टडी, जो हार्वर्ड टी.एच. चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के शोधकर्ताओं ने की ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस रिसर्च के मुताबिक, हफ्ते में सिर्फ तीन बार फ्रेंच फ्राइज खाने से टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा लगभग 20 प्रतिशत तक बढ़ सकता है.

रिसर्च में क्या पाया गया?

अध्ययन में करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के खाने-पीने की आदतों और उनकी सेहत का कई वर्षों तक रिकॉर्ड रखा गया. इसमें पाया गया कि जो लोग ज्यादा फ्रेंच फ्राइज खाते थे, उनमें ब्लड शुगर कंट्रोल बिगड़ने और इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ने के मामले ज्यादा थे. इसका मतलब, शरीर इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ा रहता है और टाइप-2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है.

फ्रेंच फ्राइज इतने हानिकारक क्यों?

हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स: आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) ज्यादा होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है.
डीप फ्राइंग: आलू को बार-बार गर्म तेल में तलने से ट्रांस फैट और हानिकारक कंपाउंड बनते हैं, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाते हैं.
ज्यादा नमक और कैलोरी: फ्रेंच फ्राइज में नमक और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जो मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाती है.

क्या सिर्फ फ्रेंच फ्राइज ही दोषी हैं?

रिसर्च में यह भी पाया गया कि आलू को डीप फ्राई करके खाने के बजाय उबालकर स्टीम करके या हल्का रोस्ट करके खाने से डायबिटीज का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. यानी समस्या सिर्फ आलू नहीं, बल्कि उसे पकाने का तरीका भी है.

खुद को कैसे बचाएं?

  • फ्रेंच फ्राइज को रोजाना या हफ्ते में कई बार खाने की आदत छोड़ें.
  • स्नैक में भुने चने, मखाने, सलाद या फ्रूट्स शामिल करें.
  • अगर आलू खाना ही है तो उबालकर या कम तेल में रोस्ट करके खाएं.
  • नियमित एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाएं.

फ्रेंच फ्राइज स्वाद में लाजवाब होते हैं, लेकिन इन्हें बार-बार खाने से आपका शरीर धीरे-धीरे टाइप-2 डायबिटीज के खतरे की ओर बढ़ सकता है. हार्वर्ड की यह स्टडी हमें साफ संदेश देती है, मौज-मस्ती में खाया जाने वाला ये स्नैक, अगर आदत बन जाए, तो सेहत के लिए भारी पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

