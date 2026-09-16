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नल का पानी छीन रहा है बालों की चमक, डर्मेटॉलोजिस्ट से जानें हेयर वॉश का सही तरीका

Hard water and hair damage: बालों की चमक कम होने के पीछे न सिर्फ शैंपू और कंडीशनर जिम्मेवार हो सकते हैं, बल्कि नल का पानी भी इसके पीछे की वजह हो सकता है. यहां जानते हैं इस बारे में-

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नल का पानी छीन रहा है बालों की चमक, डर्मेटॉलोजिस्ट से जानें हेयर वॉश का सही तरीका
Hard water and hair damage : नल के पानी से खराब हो सकते हैं आपके बाल

बालों की चमक को बरकरार रखने के लिए हम में से कई लोग रोजाना बाल धोते हैं. वहीं, कई ऐसे लोग हैं, जो बालों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए महंगे-महंगे शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन फिर भी उनके बाल रूखे, बेजान और उलझे नजर आते हैं. अगर आप भी इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये गलती आपके हेयर प्रोडक्ट्स की नहीं बल्कि आपके नल से निकलने वाले पानी की हो सकती है.

सीके बिड़ला हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रूबेन भसीन पासी का कहना है कि हमारे देश के कई इलाकों में सप्लाई होने वाला पानी हार्ड वॉटर होता है. इन हार्ड वॉटर के इस्तेमाल से बालों की चमक और बालों की मजबूती पर असर पड़ सकता है.

हार्ड वॉटर क्या होता है?

डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है कि देश के कई इलाकों में नल से आने वाला पानी हार्ड वॉटर होता है. इन पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स काफी ज्यादा होते हैं. इस तरह के मिनरल्स बालों और स्कैल्प पर एक परत छोड़ देते हैं, जिससे शैंपू ठीक तरह से काम नहीं कर पाता और बाल धीरे-धीरे बालों की नैचुरल चमक कम होने लगती है. 

बालों को कैसे खराब करता है नल का हार्ड पानी?

डॉक्टर बताते हैं कि जब आप अपने बालों को हार्ड वॉटर से धोते हैं, तो इससे मिनरल्स बालों की परत पर जमा होने लगते हैं. इससे  बालों पर कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं, जैसे-

  • बाल रूखे और बेजान होने लगते हैं
  • बालों काफी ज्यादा उलझते हैं
  • ऐसे में बाल काफी ज्यादा टूटने और झड़ने लगते हैं
  • स्कैल्प पर सूखापन और खुजली हो सकती है
  • हेयर कलर और केमिकल ट्रीटमेंट का असर जल्दी खत्म होने लगता है

इन संकेतों से समझें बाल रूखे होने के पीछे पानी है जिम्मेदार

डर्मेटॉलॉजिस्ट बताते हैं कि अगर आपके बालों में कुछ लक्षण दिखने लगे, तो समझ जाएं कि इसके पीछे नल से आने वाला हार्ड वॉटर जिम्मदार है, जैसे-

  • बाल धोने के बाद भी चिपचिपाहट महसूस होना
  • बालों में चमक कम होना
  • ज्यादा फ्रिजीनेस
  • बालों का कड़ा और खुरदुरा महसूस होना
  • कंडीशनर लगाने के बाद भी स्मूदनेस न आना

बालों को कैसे और कब धोएं?

डॉ. का कहना है कि आप कुछ तरीकों को अपनाकर अपने बालों को धो सकते हैं, इससे बालों को नुकसान होने की संभावना कम होती है, जैसे0

  • बालों में सप्ताह में सिर्फ एक बार ही क्लैरिफाइंग शैंपू का इस्तेमाल करें.
  • जब बोल धोएं, तो लास्ट रिंस के लिए फिल्टर या RO पानी का उपयोग करें.
  • डीप कंडीशनिंग को हेयर केयर रूटीन का हिस्सा बनाएं.
  • जरूरत हो तो शॉवर फिल्टर लगवाएं
  • बालों पर बहुत ही ज्यादा गर्म पानी न दालें. 

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