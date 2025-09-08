विज्ञापन
बस 5 रुपये के घरेलू नुस्खे से बाल होंगे लंबे, सिल्की और काले, बालों का कायाकल्प होने से नहीं रोक सकता फिर कोई

Home Remedies For Long, Thick Or Black Hair: बालों का झड़ना रोकने और बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाए रखने के लिए यहां हम एक कारगर घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, जिसे आप कम खर्च में आसानी से आजमा सकते हैं.

Home Remedies For Hair care: इस घरेलू नुस्खे से बालों को बनाएं लंबा, घना और काला.

Home Remedies For Long, Thick Or Black Hair: आजकल हर किसी के मुंह पर बस एक ही बात सुनाई देने लगी है. वह ये कि बाल झड़ रहे हैं, बाल बहुत ड्राई रहते हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे है. बहुत से लोग आज बालों की इन समस्याओं से परेशान हैं. आप हेयर केयर के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. डेली महंगे शैम्पू, कंडीशनर और दवाएं न जाने क्या-क्या. लेकिन, फिर भी कोई खास प्रभाव देखने को नहीं नहीं मिलता है. हर किसी का सपना होता है कि उसके बाल लंबे, घने, मजबूत और सिल्की हों. लेकिन, आजकल घरों में आने वाला पानी, धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन और शरीर में विटामिन्स की कमी की वजह से बाल कमजोर और बेजान होने लगे हैं. ऐसे में बालों को लंबा करने के लिए क्या करें? बालों को घना कैसे बनाएं? बालों को सिल्की बनाने का तरीका क्या है? अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं, जो बालों की कायापलट कर सकता है. तो चलिए जानते हैं क्या है वह नुस्खा और कैसे करें इस्तेमाल.

बालों को लंबा, घना और सिल्की बनाने का घरेलू नुस्खा- (Home Remedies to Make Hair Long, Thick and Silky)

आपको इस घरेलू नुस्खे को तैयार करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होगी, जिनमें शामिल हैं:

  • एक चम्मच चावल
  • एक चम्मच फ्लैक्स सीड्स
  • 10 से 15 करी पत्ते
  • कुछ लौंग
  • पानी

इस नुस्खे को बनाने का तरीका:

आपको सबसे पहले पानी में इन सभी सामग्रियों को उबालने के लिए रख देना है. कुछ देर तक उबालने के बाद इसे ठंडा करें और छान लें. उसके बाद इसमें कोई भी अपना पसंदीदा शैम्पू मिला लें. फिर इस होममेड वाटर से आपने बालों को धोएं. इसे नियमित रूप से हफ्ते में 3 से 4 बार दोहराएं. ये आपके बालों को चमकदार, लंबा और घना में बहुत मददगार माना गया है. आप इसे अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

बालों के झड़ने के 3 बड़े कारण:

आनुवंशिक प्रभाव: अगर आपके परिवार में आपके माता-पिता को भी बालों के झड़ने की दिक्कत होती रही है, तो ये आपको भी परेशान कर सकती है. 
हार्मोनल परिवर्तन: शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाओं की वजह से बालों का झड़ना एक बड़ा कारण है.
तनाव: अगर आप बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं, तो भी बालों का झड़ना शुरू हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

