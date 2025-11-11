क्या खारे पानी से बाल झड़ रहे हैं आपके बाल? एक्सपर्ट से बताए बालों को गिरने से बचाने के 5 कारगर उपाय

Hair Care Tips: महानगरों में रहने वाले जिन लोगों को बहुत ज्यादा बाल झड़ने की समस्या होती है, उन्हें शायद यह ध्यान रखना चाहिए कि इस समस्या का कारण तनाव या प्रदूषण नहीं, बल्कि कठोर पानी हो सकता है. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. जुश्या भाटिया सरीन के अनुसार, बेंगलुरु, दिल्ली, नोएडा और पुणे जैसे शहरों में आमतौर पर पाया जाने वाला पानी न केवल बालों के झड़ने का कारण बन सकता है, बल्कि सिर की त्वचा की कई बीमारियों का कारण भी बन सकता है. हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक हेल्थ एडवाइज में डॉ. सरीन ने इस अक्सर अनदेखी की जाने वाली समस्या से निपटने के आसान और कारगर तरीके बताए.

डॉ. सरीन के अनुसार, पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रमुख स्रोत स्कैल्प पर जमा हो सकते हैं जिन्हें हटाना बहुत मुश्किल होता है और बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं. साथ ही, ये बालों की नमी क्षमता को भी कम कर देते हैं. वह बताती हैं, "अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां कठोर पानी है और इससे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो इसे ठीक करने के सिद्ध तरीके मौजूद हैं."

डॉ. सरीन ने कैप्शन में लिखा है, "कठोर पानी चुपचाप आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है. यह आपके स्कैल्प पर जमा हो जाता है, बालों को रूखा और बेजान बना देता है और बालों के झड़ने को और भी बदतर बना सकता है."

वह कहती हैं कि पहला उपाय शॉवर फिल्टर लगाना है. ये फ़िल्टर आयन एक्सचेंज रेज़िन या सक्रिय कार्बन का उपयोग करके मिनरल्स के जमाव को काफी कम कर देते हैं.

"आप एक पूरा वॉटर सॉफ्नर भी लगा सकते हैं जो पूरे घर को कवर करे. इसे पानी के आपके घर में प्रवेश करने के समय, ओवरहेड टैंक में जमा होने से पहले, प्रवेश बिंदु पर लगाया जाता है," डॉ. सरीन आगे कहती हैं. हालांकि यह विकल्प ज्यादादा महंगा है और इसके लिए प्लंबर की जरूरत होती है, लेकिन यह लंबे समय तक चलने वाले फायदे देता है.

अगला कदम हफ्ते में एक या दो बार क्लेरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करना है. डॉ. सरीन सलाह देती हैं, "ऐसे लेबल देखें जिन पर हार्ड वॉटर शैम्पू, क्लेरिफ़ाइंग या चीलेटिंग लिखा हो." इन शैंपू में अक्सर साइट्रिक एसिड या EDTA होता है, जो मिनरल्स के अवशेषों को हटाता है और स्कैल्प की स्थिति में सुधार करता है.

दूसरी ओर, डॉ. सरीन ने यह भी बताया कि कुछ शैंपू बालों से नेचुरल ऑयल को जरूरत से ज्यादा निकाल सकते हैं. वह बालों में कोमलता और चमक वापस पाने के लिए नारियल जैसे प्राकृतिक तेलों का इस्तेमाल करने या नमी बनाए रखने के लिए हाइड्रोलाइज्ड केराटिन या सिल्क प्रोटीन युक्त प्रोटीन युक्त मास्क लगाने की सलाह देती हैं.

एक और निवारक उपाय हल्के तेल या सिलिकॉन-बेस्ड सीरम का उपयोग करना है, जो एक अवरोध पैदा करते हैं जो मिनरल्स को बालों से चिपकने से रोकता है.

अंत में, वह उबलते पानी के बजाय गुनगुने पानी का उपयोग करने का सुझाव देती हैं, यह कहते हुए कि "गर्म पानी क्यूटिकल को ऊपर उठाता है, जिससे मिनरल्स का जमाव और भी बदतर हो जाता है."

शहरी क्षेत्रों में पानी की क्वालिटी दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट बालों के जल्दी पतले होने और रूखे होने का कारण कठोर पानी को मान रहे हैं. डॉ. सरीन की सलाह शहरी जीवन के दुष्प्रभावों से जूझ रहे लोगों के लिए एक वरदान है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)