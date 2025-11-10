खाने से पहले खा लें ये चीज, शुगर यूं होगा कम

विज्ञापन


Sugar Kam Karne Ke Gharelu Upay: आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसको खाना खाने से पहले अगर खाया जाए तो शुगर को कम किया जा सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं क्या है वो जादुई चीज.


तुरंत शुगर कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए?

Sugar Kam Karne Ke Gharelu Upay: गलत खानपान, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण डायबिटीज की समस्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी हो गया है. दवाइयों के साथ-साथ सही खानपान और समय पर भोजन करना इसमें अहम भूमिका निभाते हैं. आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसको खाना खाने से पहले अगर खाया जाए तो शुगर को कम किया जा सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं क्या है वो जादुई चीज.

शुगर कैसे कंट्रोल करें?

फाइबर: फाइबर से भरपूर सलाद न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बना सकती है और वजन को कम करने में सहायक हो सकती है.

ब्लड शुगर: खाने से पहले फाइबर से भरपूर सलाद खाने से उसमें मौजूद फाइबर पाचन की गति को धीमा कर सकता है. जिसका मतलब है कि यह खाना धीरे-धीरे पचा सकता है और ग्लूकोज धीरे-धीरे खून में जा सकता है, जिससे शुगर का अचानक स्पाइक होना रुक सकता है. आप चाहें, तो हरी सब्जियां जैसे मूली, पत्ता गोभी और पालक जैसी सब्जियों को सलाद में शामिल कर सकते हैं.

वजन: फाइबर से भरपूर सलाद पेट को जल्दी भर देता है, जिससे ज्यादा खाने की इच्छा कम होती है और वजन कंट्रोल में रहता है. वजन बैलेंस रहने से इंसुलिन का काम बेहतर हो सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी स्थिर बनाए रखा जा सकता है

पाचन: फाइबर पेट में जमा विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे कब्ज से राहत दिला सकता है. नियमित रूप से सलाद खाने से आंतों का स्वास्थ्य बेहतर रखा जा सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

