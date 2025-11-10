नजर को तेज कैसे करें? सर्दियों की डाइट में शामिल करें इन 3 चीजों को और फिर देखें जादू

Ankho Ko Strong Kaise Banaye: ज्यादा समय मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने बिताने के कारण आंखों में जलन, सूखापन, धुंधला दिखना और थकान जैसी समस्याएं होना आम है. अगर आप भी इन में से किसी दिक्कत से परेशान हो गए हैं और आंखों को स्वस्थ और तेज रखने के लिए घरेलू उपाय की तलाश में हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से सुपरफूड्स आपकी आंखों की रोशनी को तेज बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

क्या खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है?

संतरा: संतरा, नींबू, मौसमी और कीवी जैसे फलों में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. यह आंखों की रक्त वाहिकाओं को मजबूत करने में मदद कर सकता है और आंखों से जुड़ी बीमारियों जैसे मोतियाबिंद से बचाव करवा सकता है. नियमित रूप से विटामिन सी का सेवन आंखों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसानों से भी बचा सकता है.

पालक: सर्दियों के मौसम में पालक, सरसों का साग, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है. इन सब्जियों में ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन नामक तत्व पाए जाते हैं जो सूरज की हानिकारक किरणों और फ्री रेडिकल्स से आंखों को बचाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप इन सब्जियों का सेवन मोतियाबिंद और उम्र से जुड़ी दृष्टि संबंधी समस्याओं का खतरा कम किया जा सकता है.

गाजर: गाजर बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है, जो आंखों की रेटिना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिल सकता है. रोजाना गाजर का सेवन, चाहे सलाद के रूप में या जूस के रूप में, आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

