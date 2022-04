Skin Care Tips For Summer: गर्मियों में त्वचा से कालापन हटाने के लिए अपनाएं ये 5 कारगर और आसान घरेलू उपाय

Skin Care Tips For Summer: टैनिंग सूर्य के पराबैंगनी (यूवी) विकिरण के संपर्क में आने से होती है

How To Get Rid Of Tanning: गर्मी अभी आई है, लेकिन सूरज की चिलचिलाती गर्मी ने हमें अभी से स्ट्रेच मार्क्स देने शुरू कर दिए हैं जो बड़ी मुश्किल से गायब होते हैं. टैनिंग सूर्य के पराबैंगनी (यूवी) विकिरण के संपर्क में आने से होती है जो त्वचा को काला करने का कारण बनता है. इसके साथ ही ये यूवी विकिरण डीएनए क्षति और ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनते हैं जो मेलेनिन उत्पादन को प्रेरित करते हैं जिससे त्वचा का रंग काला हो जाता है. यूवी किरणों के संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर हो सकता है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें कई तत्व होते हैं जो त्वचा को त्वचा के कैंसर और इन्य समस्याओं से बचाते हैं. अक्सर आपने महसूस किया होगा आज कुछ देर के लिए तेज धूप में बाहर निकलते हैं और आपकी स्किन पूरी तरह से डल हो जाती है, लेकिन सनस्क्रीन लगाने के बाद भी हम गर्मियों में टैनिंग को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. यहां कुछ प्राकृतिक तरीके दिए गए हैं जिनसे आप सन टैनिंग को कम कर सकते हैं.

सन टैनिंग को कम करने के बेस्ट घरेलू तरीके | Best Home Remedies To Reduce Sun Tanning