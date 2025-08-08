क्या बच्चा और आप एक ही मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर सकते हैं? जरूर सुन लें स्किन के डॉक्टर की ये बात

Skin Care Tips: मॉइस्चराइजर स्किन केयर का सबसे जरूरी हिस्सा है. ये आपकी त्वचा को नमी देकर अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है. हालांकि, कई लोग जो मॉइस्चराइजर खुद यूज करते हैं, वही अपने बच्चों को भी लगा देते हैं. लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है. क्या छोटे बच्चों को बड़ों का मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है? आइए जानते हैं स्किन एक्सपर्ट्स से-

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसे लेकर फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, 'बच्चों की त्वचा बिल्कुल अलग होती है, इसलिए उनके लिए अलग केयर की जरूरत होती है. ऐसे में आपका मॉइस्चराइजर बच्चों के लिए सही नहीं है.'

डॉक्टर सरीन के मुताबिक, 'बच्चों की त्वचा बड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा नाजुक होती है. उनकी स्किन पतली होती है, जल्दी मॉइस्चर खो देती है, साथ ही ज्यादा सेंसिटिव भी होती है यानी बाहरी चीजों से जल्दी रिएक्ट करती है. ऐसे में बच्चों को बड़ों का मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए. दूसरी ओर बड़ों के मॉइस्चराइजर में खुशबू (फ्रेग्रेन्स), मिनरल ऑयल या हार्श केमिकल्स होते हैं, ये भी बच्चे की स्किन के लिए सही नहीं हैं.'

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर बताते हैं, बच्चों के लिए ऐसा मॉइस्चराइजर होना चाहिए, जिसमें कोई खुशबू न हो, मिनरल ऑयल न हो, साथ ही जो स्किन की नेचुरल बैरियर को मजबूत करे, हाइड्रेटिंग हो और सॉफ्ट हो. ऐसे प्रोडक्ट्स बच्चों की स्किन को रैशेज, जलन, ड्राइनेस से बचाते हैं और त्वचा को हमेशा हेल्दी रखने में मदद करते हैं.'

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.