चंद्रकांता की राजकुमारी चंद्रकांता की 10 तस्वीरें, 5वीं फोटो को देख फैंस कहेंगे- दूरदर्शन का दौर ही अलग था

आज टीवी पर अनुपमा और क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 जैसे शोज टीआरपी लिस्ट में टॉप कर रहे हैं. लेकिन क्या आप 90 के दशक में उन पॉपुलर शोज के बारे में जानते हैं, जिन्हें देखने के लिए टीवी के सामने दर्शक बैठ जाते थे. इन्हीं में से एक हैं 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला टीवी सीरियल 'चंद्रकांता', जिसने हर घर में अपनी खास जगह बनाई थी. इस शो की राजकुमारी चंद्रकांता का लीड रोल एक्ट्रेस शिखा स्वरूप ने दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी. शो में उनकी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. लेकिन समय के साथ शिखा इंडस्ट्री से गायब हो गईं. हालांकि फैंस आज भी 90 के दशक की खूबसूरती पर अटके हुए हैं, जिनका सबूत ये 10 तस्वीरें हैं.

दिल्ली में जन्मी शिखा स्वरूप ने कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था.

1988 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी.

इसी साल उन्होंने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी हासिल किया और नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई.

शिखा ने सेंट स्टीफंस कॉलेज से इकनॉमिक्स ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और मॉडलिंग में सुपरमॉडल के तौर पर 400 से ज्यादा शोज किए.

1990 में शिखा ने फिल्म 'आवाज दे कहां है' से बॉलीवुड में डेब्यू किया, जिसके बाद 'तहलका', 'पुलिसवाला गुंडा', 'प्यार हुआ चोरी-चोरी', और 'पुलिस पब्लिक' जैसी 11 फिल्मों में काम किया.

फिल्मों में भले ही शिखा स्वरूप ने कई फिल्मों में काम किया. लेकिन असली शोहरत उन्हें चंद्रकांता से हासिल हुई.

1994-1996 तक प्रसारित 'चंद्रकांता' ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया. वहीं आज तक फैंस उन्हें राजकुमारी चंद्रकांता के रोल में जानते हैं.

चंद्रकांता शो में शिखा स्वरूप के साथ पंकज धीर, शाहबाज खान, और इरफान खान भी नजर आए थे.

हालांकि, शिखा को भले ही आज भी फैंस याद करते हैं. लेकिन अब वह लाइमलाइट की दुनिया से कोसों दूर हैं.

कहा जाता है कि उनकी 5 फीट 11 इंच की लंबाई कुछ निर्माताओं के लिए समस्या बनी, जिसके चलते उन्हें बार-बार एक ही तरह के किरदार ऑफर हुए.

2012 में उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में नया करियर शुरू कर लिया.