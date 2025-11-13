विज्ञापन
Shubh Ratri: सोते समय कौन सी चाय पीनी चाहिए?

Chamomile Tea Benefits: यह न सिर्फ आपकी नींद को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि शरीर और दिमाग दोनों को आराम भी देगी. यहां जानें रात में सोने से पहले कैमोमाइल चाय पीने से क्या फायदा होता है.

क्या सोने से पहले कैमोमाइल चाय पीना अच्छा है?

Chamomile Tea Benefits: रोजाना रात को सोने से पहले अगर एक कप कैमोमाइल टी पी ली जाए तो थकान, और मानसिक तनाव को यूं दूर किया जा सकता है और बेहतर नींद ली जा सकती है. कैमोमाइल एक जड़ी-बूटी है, जो आराम और स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. ऐसे में अगर आप इसे सोने से पहले पीते हैं तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. यह न सिर्फ आपकी नींद को सुधारने में मदद करेगी, बल्कि शरीर और दिमाग दोनों को आराम भी देगी. यहां जानें रात में सोने से पहले कैमोमाइल चाय पीने से क्या फायदा होता है.

कैमोमाइल चाय के क्या फायदे हैं?

नींद: कैमोमाइल टी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे एपिजेनिन के नाम से जाना जाता है, यह दिमाग में आराम और सुकून लाने वाले रसायनों को सक्रिय करता है. ऐसे में रोजाना रात में सोने से पहले कैमोमाइल चाय पीने से दिमाग को शांत किया जा सकता और गहरी और शांत नींद ली जा सकती है. जिन लोगों नींद न आने की समस्या रहती है उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

पाचन: सोने से पहले कैमोमाइल टी का सेवन पाचन लिए भी फायदेमंद माना जा सकता है. यह पेट की सूजन और गैस को कम करने में मदद कर सकती है. ऐसे में अगर आप सोने से पहले इस चाय को पीते हैं तो पाचन को दुरुस्त रखा जा सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह चाय लाभदायक साबित हो सकती है.

तनाव: कैमोमाइल चाय में पाए जाने वाले तत्व दिनभर के तनाव, मानसिक थकान और चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप सोने से पहले इस चाय का सेवन करते हैं तो मन को शांत किया जा सकता है और अच्छी नींद ली जा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

