सेहत और ताजगी का राज़ है सुलेमानी चाय, थकान ही नहीं डार्क सर्कल भी होंगे दूर

Sulaimani Tea health benefits: भारत में चाय सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि दिनभर की थकान मिटाने वाली साथी है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चाय सिर्फ दूध और शक्कर तक ही सीमित है, तो जरा ठहरिए. सदियों पुरानी रेसिपी सुलेमानी चाय (Sulaimani Tea) आपके लिए एनर्जी, पाचन और इम्युनिटी का खजाना (herbal tea for tiredness) लेकर आती है. यह बिना दूध वाली चाय दक्षिण भारत और अरब देशों में बेहद लोकप्रिय है और अब हेल्थ-कॉन्शियस लोगों की पहली पसंद बन चुकी है.

सुलेमानी चाय बनाने की सामग्री (Sulaimani Chai recipe)

1.5 कप पानी.

2 लौंग.

2 हरी इलायची.

½ इंच दालचीनी.

4 पुदीने की पत्तियां.

1 चम्मच चाय पत्ती.

1 चम्मच नींबू का रस.

1 चम्मच शहद.

कैसे बनाएं सुलेमानी चाय? (Sulaimani Tea in Hindi)

सबसे पहले पानी को उबाल लें.

इसमें लौंग, दालचीनी, पुदीना और इलायची डालकर कुछ मिनट तक पकने दें.

जब पानी आधा रह जाए, तो चाय पत्ती डालकर गैस बंद कर दें.

3-4 मिनट तक ऐसे ही रहने दें.

अब छानकर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं.

पुदीने की पत्तियों से गार्निश करें और लीजिए हेल्दी सुलेमानी चाय तैयार है.

सुलेमानी चाय पीने के फायदे (healthy tea for digestion)

थकान दूर करे और ताजगी दे – दिनभर की भागदौड़ के बाद यह चाय आपको तुरंत रिलैक्स और एनर्जेटिक महसूस करवाती है.

डाइजेशन बूस्ट करे – इसमें मौजूद मसाले और नींबू पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और पेट फूलने जैसी समस्या से राहत दिलाते हैं.

इम्युनिटी बढ़ाए – दालचीनी, लौंग और पुदीना मिलकर आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करे – यह चाय हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर – सुलेमानी चाय शरीर को डिटॉक्स करती है और स्किन को ग्लोइंग बनाए रखती है.

आंखों के काले घेरे करे कम – थकान और स्ट्रेस से बने डार्क सर्कल्स को यह चाय धीरे-धीरे हल्का करने में मदद करती है.

फंगल इंफेक्शन से बचाए – खासतौर पर बारिश के मौसम में यह हेल्दी ड्रिंक शरीर को संक्रमण से सुरक्षित रखती है.

अगर आप एक ऐसी चाय की तलाश में हैं, जो सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखे, तो सुलेमानी चाय को अपनी लाइफस्टाइल (Sulemani Chai for immunity) का हिस्सा जरूर बनाइए. यह न सिर्फ थकान मिटाती है, बल्कि आपके शरीर को अंदर से हेल्दी और फ्रेश बनाए रखती है.

