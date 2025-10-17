Post Diwali Detox Tips: दिवाली के बाद करना चाहते हैं बॉडी को डिटॉक्स? इन टिप्स को करें फॉलो

दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिसमें हर कोई अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलता है., एक-दूसरे को गिफ्ट्स दिए जाते हैं और जमकर मस्ती की जाती है. इस दौरान घरों में मिठाईयां और पकवान भर-भरकर बनाए जाते हैं और खाए भी जाते हैं. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इन मिठाइयों का सेवन करने से हमारे शरीर में इसका बुरा असर भी पड़ता है. इसलिए जरूरी है कि आप त्योहार के बाद शरीर को डिटॉक्स करें ताकि आप फिर से एर्नेजेटिक महसूस कर सकें. आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहे हैं जिससे आप आसानी से दीवाली के बाद खुद को डिटॉक्स कर सकेंगे और आपकी सेहत पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा. आइए जानते हैं इस टिप्स के बारे में.

दिवाली के बाद इस तरह करें शरीर को डिटॉक्स ( Post Diwali Detox Tips)

दिवाली के बाद बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आपको किसी महंगी चीज की जरूरत नहीं है. आप अपने किचन में ही मौजूद चीजों से खुद को डिटॉक्स कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

नींबू पानी से करें अपने दिन की शुरुआत (Warm lemon water)

दिवाली के बाद जरूरी है कि आप अपने दिन की शुरुआत एक गिलास नींबू पानी से करें. इसके लिए रोजाना सुबह उठकर गुनगुने पानी में नींबू मिलाकर पिएं. नींबू में विटामिन सी के साथ ही सिट्रिक एसिड भी मौजूद होता है जो आपको शरीर को अंदर से साफ करता, एसिडिटी को बैलेंस करता है और खाने को पचाने में भी मदद करता है.

फाइबर को करें डाइट में शामिल (Eat fibre-rich foods)

दिवाली के दौरान खाई जाने वाली सभी चीजों में भर-भरकर चीनी, मैदा और तेल होता है, ये सभी चीजें सेहत पर बुरा असर डालती हैं. ऐसे में दिवाली के बाद जरूरी है कि आप डाइट में फाइबर से भरपूर चीजों को शामिल करें ताकि आपका शरीर अच्छे से डिटॉस हो सके. इसके लिए खीरा, गाजर, सलाद, स्प्राउट्स आदि चीजों को खाएं.

हर्बल टी से मिलेगी मदद (Drink Herbal Tea)

ग्रीन टी या हर्बल टी जैसे पुदीना और कैमोमाइल टी डिटॉक्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को अंदर से साफ करते हैं और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं. इनका सेवन आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं.

ताज़ी सब्जियों का जूस पिएं (Drink Fresh Vegetable Juices)

पेट को हल्का रखने के लिए आप ताजी सब्जियों का जूस भी पी सकते हैं. इसके लिए गाजर, चुकंदर, पालक आदि का जूस बनाकर पिएं.

हाइड्रेशन का रखें खास ख्याल (Keep Hydrated)

त्योहार के चलते पानी पीना किसी को याद नहीं रहता. ऐसे में जरूरी है कि आप दिवाली के बाद रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं. इससे आपके शरीर के वेस्ट पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाएंगे.



आर्टिफिशियल शुगर से बचें (Big 'NO' For Artificial Sugar)- दिवाली के बाद, कम से कम 1 से 2 हफ्तों तक मिठाई, कोल्ड्रिंक्स, बेकरी फूड्स आदि चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें. इन चीजों को खाने से आपका शरीर अच्छे से डिटॉक्स नहीं हो पाएगा.

