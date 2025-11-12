विज्ञापन
रात को ज्यादा देर तक जागने से क्या होता है? वजह जान हो जाएंगे हैरान

Raat Mein Der Tak Jagne Ke Nuksan: तो आइए इस स्टोरी में जानते हैं रात को देर तक जागने से शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

Raat ko der tak kyu nahi jagna chahiye

Raat Mein Der Tak Jagne Ke Nuksan: स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी और सोशल मीडिया के समय में लोग रात को देर तक जागने लगे हैं, लेकिन आपकी लगातार देर रात तक जागने की आदत शरीर और दिमाग दोनों पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव दाल सकती है. नींद सिर्फ आराम ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में नींद का पूरा न होना शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है और कई बीमारियों को बुलावा दे सकता है. तो आइए इस स्टोरी में जानते हैं रात को देर तक जागने से शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

रात भर जागने के क्या नुकसान हैं?

डायबिटीज: रात में देर तक जागने से शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल असंतुलित हो सकता है. लंबे समय तक देर रात तक जागने की आपकी आदत मोटापा और डायबिटीज की समस्या का खतरा बढ़ा सकती है. इन समस्याओं से बचने के लिए अपनी इस आदत को समय रहते बदलना जरूरी है. 

हाई ब्लड प्रेशर: रात में देर तक जगे रहने से बीपी प्रभावित हो सकता है. जो लोग 6 घंटे या उससे कम सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है. वहीं, जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है अगर वो पूरी नींद न लें तो ब्लड प्रेशर और भी बढ़ सकता है.

त्वचा: रात में पर्याप्त नींद न मिलने से त्वचा पर भी असर पड़ सकता है. यह आदत आपकी स्किन को रूखी और बेजान बना सकती है. लंबे समय तक नींद न पूरी होने से झुर्रियों की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है. स्किन से जुड़ी समस्याओं से राहत पाना चाहते हैं? समय पर सोना शुरू कर दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

