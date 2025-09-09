बार-बार चाय पीने का करता है मन? तो एक बार जरूर ट्राई करें ये हेल्दी ऑप्शन्स

Habit of drinking tea: बारिश की बूंदें, खिड़की से आती ठंडी हवा और हाथ में गरमा-गरम चाय... यह कॉम्बिनेशन हर किसी का फेवरेट होता है. लेकिन दिक्कत तब होती है जब बारिश (Rainy Season Cravings) के मौसम में हर घंटे-डेढ़ घंटे पर चाय पीने का मन करने लगे. दूध वाली चाय भले ही मूड फ्रेश कर देती है, लेकिन इसका ज्यादा सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में ज़रूरी है कि आप चाय के हेल्दी ऑप्शन्स अपनाएं, जो टेस्ट के साथ-साथ हेल्थ को भी बूस्ट करें.

ये भी पढ़ें:- चाय कब पिएं और कब नहीं? गलत टाइमिंग से हो सकता है नुकसान

ग्रीन टी: वज़न घटाने से लेकर इम्युनिटी बढ़ाने तक (doodh wali chai ke nuksan)

अगर आपका मन बार-बार चाय पीने का करता है तो ग्रीन टी सबसे अच्छा विकल्प है. यह कैमेलिया साइनेंसिस पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है और इसमें कैफीन की मात्रा बहुत कम होती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मेटाबॉलिज़्म को तेज करते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं. तुलसी, पुदीना, शहद, अदरक या नींबू फ्लेवर वाली ग्रीन टी बारिश में और भी ताज़गी देती है.

ब्लैक टी: स्वाद और सेहत का कॉम्बिनेशन (Healthy alternatives of milk tea)

दूध वाली चाय के आदी लोग ब्लैक टी को रिप्लेसमेंट के रूप में ट्राई कर सकते हैं. इसे रेड टी भी कहा जाता है. इसमें दूध नहीं डाला जाता और चाहें तो आप इसमें अदरक, इलायची या दालचीनी जैसे फ्लेवर जोड़ सकते हैं. ब्लैक टी न सिर्फ एनर्जी देती है बल्कि डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के खतरे को भी कम करने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें:- सेहत और ताजगी का राज़ है सुलेमानी चाय, थकान ही नहीं डार्क सर्कल भी होंगे दूर

हर्बल टी: जड़ी-बूटियों का जादू (black tea health benefits)

अगर आप पूरी तरह हेल्दी विकल्प चाहते हैं तो हर्बल टी बेस्ट है. इसमें कैफीन बिल्कुल नहीं होता. यह चाय जड़ी-बूटियों, फूलों और मसालों जैसे अदरक, लेमनग्रास, गुड़हल, पुदीना और पेपरमिंट से तैयार होती है. यह न सिर्फ आपकी चाय की क्रेविंग को शांत करती है बल्कि इम्युनिटी बढ़ाकर सर्दी-ज़ुकाम और थकान जैसी दिक्कतों से भी बचाती है.

Photo Credit: Pexels

क्यों ज़रूरी है चाय का विकल्प अपनाना? (tea alternatives for rainy season)

बारिश के मौसम में बार-बार दूध वाली चाय पीने से गैस, एसिडिटी और पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं. वहीं, अधिक कैफीन का सेवन नींद और हार्ट हेल्थ पर भी असर डालता है. ऐसे में हेल्दी टी ऑप्शन्स आपकी क्रेविंग को भी पूरा करेंगे और शरीर को भी डिटॉक्स करेंगे. बरसात का मौसम और चाय का रिश्ता तो खास है, लेकिन हैबिट को हेल्दी मोड़ देने के लिए अब वक्त है ग्रीन, ब्लैक या हर्बल टी को अपनाने का. ये न सिर्फ आपकी तलब मिटाएंगी बल्कि हेल्थ को भी कई गुना बेहतर बनाएंगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा