सावधान! हीमोग्लोबिन बढ़ाने के चक्कर में कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती? सोशल मीडिया का नुस्खा लड़के पर पड़ा भारी

Social media nuskhe ka nuksan : क्या आप भी सोशल मीडिया पर मिलने वाले हेल्थ टिप्स को बिना सोचे-समझे फॉलो करते हैं? अगर हां, तो रूस के मॉस्को से आई यह खबर आपको डरा देगी. यहां एक 17 साल के लड़के ने इंटरनेट पर देखे गए एक वीडियो के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल ली. दरअसल, किशोर ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो देखा, जिसमें दावा किया गया था कि अगर कोई अपना ही खून पीता है, तो उसके शरीर में आयरन और हीमोग्लोबिन का लेवल तेजी से बढ़ता है.

इस देसी नुस्खे को सच मानकर लड़के ने खतरनाक कदम उठाया. वह इंजेक्शन (सिरिंज) की मदद से अपने ही शरीर से खून निकालता और फिर उसे पी जाता. उसे लगा कि वह अपनी सेहत बना रहा है, लेकिन हकीकत में वह खुद को मौत के करीब ले जा रहा था.

जब शुरू हुई खून की उल्टियां

कुछ ही दिनों में लड़के की तबीयत बिगड़ने लगी. उसे तेज बुखार आया और लगातार उल्टियां होने लगीं. हालत तब ज्यादा खराब हो गई जब उसे खून की उल्टियां होने लगीं. ऐसे में आनन फानन में परिवार ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया.

जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इंसान का शरीर खून को पचाने के लिए नहीं बना है. खून में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे पाचन तंत्र (Digestive System) के लिए जहर की तरह काम करती है. इससे शरीर के अंगों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. डॉक्टरों ने साफ किया कि खून पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ना तो दूर, यह जानलेवा साबित हो सकता है.

