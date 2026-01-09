विज्ञापन
एक दिन में कितनी बार पॉटी जाना होता है सही? क्या बताती है आपकी सेहत

आप भी सुबह उठने के बाद अगर फ्रेश होने जाते हैं लेकिन इसके बाद भी आपको कई बार फ्रेश होने के लिए जाना जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी सेहत में कोई गड़बड़ी हो सकती है.

एक दिन में कितनी बार पॉटी जाना होता है सही? क्या बताती है आपकी सेहत
दिन में कितनी बार पॉटी जाना होता है सही?

सुबह उठकर जब अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है. वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो दिन में कई बार वॉशरूम जाते हैं लेकिन फिर भी उनका पेट सही से साफ नहीं होता है. लेकिन क्या आप जानते है कि आपका पॉटी जाने का सीधा संबंध आपकी सेहत से जुड़ा होता है. आप एक दिन में कितनी बार पॉटी जाते हैं ये आपकी सेहत के बारे में बताता है कि आप ठीक है या नहीं? तो चलिए जानते हैं एक दिन में कितनी बार पॉटी जाना आपके लिए सेहतमंद है. 

एक दिन में कितनी बार पॉटी जाना चाहिए?

आपको बता दें कि एक हेल्दी इंसान दिन में एक बार पॉटी जाता है. 2 बार शौच जाने के बीच में कम से कम 24 से 32 घंटे का गैप होना चाहिए. अगर आपका भी रूटीन यही तो समझ जाइए कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं. कई बार होता है कि आप दिन में एक भी बार शौच के लिए नहीं जाते हैं तो इसमें घबराने की कोई जरूर नहीं है. डेढ़ से 2 दिन में एक बार टॉयलेट जाते हैं तो चिंता की बात नहीं है. बता दें कि नॉर्मली दिन में एक से 2 बार पॉटी जाना नॉर्मल होता है. अगर आप इससे ज्यादा बार फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आपकी सेहत में कोई गड़बड़ी है.

दिन में कई बार शौच जाना आपके पाचन तंत्र की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. इसके अलावा ये पेट में किसी तरह के इंफेक्शन, आंतों से जुड़ी कोई समस्या भी हो सकती है. 

