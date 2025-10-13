Diwali 2025: इस दीवाली जरूर ट्राई करें ये शुगर-फ्री मिठाइयां, स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बो

Sugar Free Sweets Recipes: दीवाली अपने साथ कई खुशियां लेकर आती है. घर-घर में दीए जलते हैं, लोग नए कपड़े पहनते हैं और सबसे ज्यादा इंतज़ार रहता है मीठे पकवानों का, लेकिन जरूरत से ज्यादा मीठा डायबिटीज, वजन की समस्या और कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी शुगर-फ्री मिठाइयों के बारे में बताने वाले हैं जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकती हैं. चलिए जानते हैं कुछ ऐसी आसान और हेल्दी मिठाई रेसिपीज के बारे में जिन्हें आप इस दीवाली पर बना सकते हैं.

शुगर फ्री मिठाई कौन-कौन सी होती है? | What Sweet Treats Can You Make Without Sugar?

शुगर-फ्री खजूर और ड्राई फ्रूट्स लड्डू:

सामग्री

खजूर, बादाम, काजू, पिस्ता, नारियल का पाउडर और घी लें.

कैसे बनाएं?

खजूर को हल्का गरम पानी में भिगोकर मुलायम कर लें फिर अच्छे से पीस लें. अब एक पैन में थोड़ा घी डालकर ड्राई फ्रूट्स भून लें, अब इसमें पीसा हुआ खजूर डाल दें और अच्छी तरह चलाएं. अच्छे से पकने के बाद ठंडा होने पर छोटे-छोटे लड्डू बना लें.

कोकोनट-डेट्स बॉल्स:

सामग्री:

खजूर, सूखा नारियल, ओट्स और पीनट बटर.

विधि:

सबसे पहले खजूर, सूखा नारियल, ओट्स और पीनट बटर को मिलाकर मिक्सर में डालकर स्मूथ पेस्ट बना लें. फिर इस पेस्ट से छोटी-छोटी बॉल्स बनाकर नारियल पाउडर से कोटिंग कर लें. अब बनाई गई बॉल्स को कम से कम 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और फिर खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)