विज्ञापन
विशेष लिंक

बढ़ती उम्र में झुर्रियों को कहें बाय-बाय, रोज ये योग करने से लौटेगा चेहरे का निखार

Anti-aging Yoga Poses: आयुष मंत्रालय का मानना है कि योग सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती नहीं देता, बल्कि यह आपकी त्वचा की गहराइयों में काम करता है. योग का असर शरीर के अंदर से बाहर तक साफ दिखता है.

Read Time: 3 mins
Share
बढ़ती उम्र में झुर्रियों को कहें बाय-बाय, रोज ये योग करने से लौटेगा चेहरे का निखार
Anti-aging Yoga Poses: योग आपको झुर्रियों से मुक्ति दिला सकता है.

Anti-aging Yoga Poses: बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई बदलाव आने लगते हैं. त्वचा ढीली पड़ने लगती है और चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं. ये उम्र बढ़ने का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन आज के समय में हर कोई खुद को लंबे वक्त तक जवां बनाए रखना चाहता है, तो ऐसे में जरूरी है कि सही लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, भरपूर नींद, पानी की अच्छी मात्रा और सबसे जरूरी नियमित योगाभ्यास है. आयुष मंत्रालय का मानना है कि योग सिर्फ शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती नहीं देता, बल्कि यह आपकी त्वचा की गहराइयों में काम करता है. योग का असर शरीर के अंदर से बाहर तक साफ दिखता है.

कुछ योगासन चेहरे की त्वचा को टाइट करने, झुर्रियों को कम करने और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने में बेहद प्रभावी हैं:

1. हलासन

हलासन एक ऐसा आसन है, जो शरीर के कई हिस्सों को एक साथ एक्टिव करता है. जब आप इस आसन को करते समय पैरों को सिर के पीछे ले जाकर जमीन पर टिकाने की कोशिश करते हैं, तो यह स्थिति आपके पेट के अंगों पर दबाव डालती है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है. अच्छी पाचन क्रिया का सीधा असर आपकी त्वचा पर दिखता है. इसके अलावा, हलासन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे त्वचा की सेल्स तक ऑक्सीजन और पोषण अच्छे से पहुंचता है. इसका नतीजा यह होता है कि चेहरा ज्यादा टाइट, चमकदार और झुर्रियों से मुक्त दिखता है.

ये भी पढ़ें- आपके बच्चे के शरीर में हो गई है पानी की कमी, इन 5 संकेतों से समझें

2. मत्स्यासन

मत्स्यासन में गर्दन और छाती को पीछे की ओर झुकाया जाता है. इस मुद्रा में छाती ऊपर उठती है और गर्दन पीछे झुकती है. इस मुद्रा में फेफड़ों को अधिक जगह मिलती है और शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है. खासतौर पर चेहरे की त्वचा को जब पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, तो वहां की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं. इससे त्वचा ज्यादा हेल्दी, दमकती और जवां नजर आती है. मत्स्यासन चेहरे की मांसपेशियों को भी एक्टिव करता है, जिससे समय से पहले झुर्रियां आने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है.

3. त्रिकोणासन

त्रिकोणासन के दौरान जब आप अपने शरीर को साइड की ओर मोड़ते हैं और एक हाथ नीचे और दूसरा ऊपर होता है, तो आपकी रीढ़, पेट और चेहरे तक ब्लड फ्लो तेज होता है. इससे शरीर में जमा हुए टॉक्सिन्स पसीने और अन्य माध्यमों से बाहर निकलते हैं. यह आंतरिक सफाई आपकी त्वचा को साफ, चमकदार और जवान बनाए रखने में मदद करती है. साथ ही यह आसन तनाव को भी कम करता है, जिसका असर आपकी त्वचा पर होता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yoga For Glowing Skin, Yoga For Wrinkles, Anti-aging Yoga Poses, Face Yoga For Youthful Skin, Yoga To Reduce Fine Lines, Natural Ways To Reduce Wrinkles, Yoga For Skin Tightening, Yoga For Face Glow, Best Yoga Poses To Reduce Wrinkles, Daily Yoga Routine For Glowing Skin, How Yoga Helps In Anti-aging, Yoga For Skin Rejuvenation After 40, 3 Yoga Poses To Get Glowing Skin, Yoga To Reverse Signs Of Aging
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com