7 Yoga for Glowing SkinL40 की उम्र में 25 का है दिखना, तो महंगी क्रीम और पार्लर ट्रीटमेंट नहीं, इन 7 योगासन को करें रोजाना

Yoga for Glowing Skin: सुंदर दिखने के लिए अक्सर हम महंगे क्रीम या पार्लर के ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं. लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंदर से कितने स्वस्थ हैं. योग एक ऐसा नेचुरल तरीका है जो आपकी स्किन को अंदर से निखारने में मदद कर सकता है. सही योगासन करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, जिससे स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.
स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगार हैं ये योगासान- (7 Yoga for Glowing Skin)
1. भुजंगासन (Cobra Pose)-
यह आसन शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और फेफड़ों को खोलता है, जिससे स्किन हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.
कैसे करें- पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के पास रखें और सांस भरते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं. कुछ सेकंड रुकें और सांस छोड़ते हुए नीचे आएं.
2. सर्वांगासन (Shoulder Stand)-
इसे "आसनों की रानी" कहा जाता है. यह चेहरे और दिमाग की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद मिल सकती है.
कैसे करें- पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाएं और हाथों से कूल्हों को सहारा दें. शरीर को सीधा रखें और 30 सेकंड तक रुकें.
3. हलासन (Plow Pose)-
हलासन शरीर की गंदगी (Detox) बाहर निकालने और पाचन सुधारने में मदद करता है. इस आसान को करने से स्किन को साफ रखने में मदद मिल सकती है.
कैसे करें- सर्वांगासन की मुद्रा से पैरों को धीरे-धीरे सिर के पीछे ले जाएं जब तक कि अंगूठे जमीन को न छू लें.
4. मत्स्यासन (Fish Pose)-
यह थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है और हार्मोनल बैलेंस बनाता है, जिससे स्किन को जवां रखने में मदद मिल सकती है.
कैसे करें- पीठ के बल लेटें, हाथों को कूल्हों के नीचे रखें, छाती और सिर को ऊपर उठाएं और कोहनियों पर शरीर का संतुलन बनाएं.
5. उत्तानासन (Forward Bend Pose)-
सुबह-सुबह किया जाने वाला यह आसन चेहरे की तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाता है, जिससे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और स्किन चमकदार बन सकती है.
कैसे करें- सीधे खड़े हों, कूल्हों से आगे की ओर झुकें और अपने पैर की उंगलियों को छूने की कोशिश करें.
6. त्रिकोणासन (Triangle Pose)-
यह शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, जिससे गालों पर नेचुरल निखार (Natural Blush) आता है.
कैसे करें- पैरों को फैलाकर खड़े हों, एक हाथ से उसी तरफ के पैर को छुएं और दूसरा हाथ ऊपर की ओर सीधा रखें.
7. कपालभाति प्राणायाम-
इस आसान को करने से खून को साफ करने और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद मिलती है. जिससे स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.
कैसे करें- आराम से बैठें, लंबी सांस लें और फिर नाक से झटके के साथ सांस बाहर छोड़ें. इसे रोज 2-3 मिनट करें.
स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए खास टिप्स-
इन आसनों को रोज सुबह खाली पेट करें.
योग के पहले और बाद में खूब पानी पिएं.
फल और हरी सब्जियों वाली डाइट लें.
पूरी नींद लें, क्योंकि नींद में ही स्किन खुद को रिपेयर करती है.
हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि खुशी से बड़ा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है!
