आपके बच्चे के शरीर में हो गई है पानी की कमी, इन 5 संकेतों से समझें

Signs of Dehydration In Children: बच्चों में डिहाइड्रेशन के लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है. अगर आपके बच्चे में भी यहां बताए गए कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं, तो उसे खूब सारा पानी पिलाएं.

Read Time: 3 mins
आपके बच्चे के शरीर में हो गई है पानी की कमी, इन 5 संकेतों से समझें
Signs of Dehydration In Children: बच्चों में पानी की कमी के लक्षण.

Signs of Dehydration In children: बच्चों की सेहत को लेकर हर माता-पिता चिंतित रहते हैं. लेकिन, कई बार हम कुछ जरूरी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा ही एक अहम संकेत है, बच्चों के शरीर में पानी की कमी, यानी डिहाइड्रेशन. बच्चों का शरीर एडल्ट्स की तुलना में जल्दी पानी खोता है, खासकर गर्मी, खेल-कूद या बीमारी के दौरान. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यह समस्या गंभीर रूप ले सकती है. पानी हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना किसी गाड़ी के लिए फ्यूल. यह शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, पाचन में मदद करता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालता है. बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने पर उनका मूड, एनर्जी लेवल और हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है.

कैसे पहचानें आपके बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो रही है?- (How to Identify if Your Child Is Suffering From Dehydration?)

1. सूखे होंठ और स्किन

अगर आपके बच्चे के होंठ बार-बार सूख रहे हैं या त्वचा बेजान लग रही है, तो यह डिहाइड्रेशन का पहला संकेत हो सकता है. त्वचा में नमी की कमी शरीर में पानी की कमी को दर्शाती है.

2. पेशाब का रंग गहरा होना

अगर बच्चे का पेशाब पीले से गहरे पीले या भूरे रंग का हो रहा है और बार-बार पेशाब नहीं आ रहा, तो यह साफ संकेत है कि शरीर में पानी की मात्रा कम हो गई है.

3. थकान और चिड़चिड़ापन

बच्चा सामान्य से ज्यादा थका-थका या चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हो, तो यह डिहाइड्रेशन का असर हो सकता है. शरीर में पानी की कमी से एनर्जी लेवल गिरता है और मूड पर असर पड़ता है.

4. आंखों के नीचे डार्क सर्कल या धंसी हुई आंखें

अगर बच्चे की आंखें सामान्य से ज्यादा धंसी हुई लग रही हैं या आंखों के नीचे काले घेरे बन रहे हैं, तो यह शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकता है.

5. प्यास न लगना लेकिन सुस्ती रहना

कई बार बच्चे प्यास महसूस नहीं करते, लेकिन उनका शरीर डिहाइड्रेट हो रहा होता है. अगर बच्चा सुस्त है, खेलने में रुचि नहीं ले रहा, तो यह संकेत है कि उसे पानी की जरूरत है.

क्या करें?

  • बच्चे को दिनभर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी देते रहें.
  • नारियल पानी, फलों का रस या छाछ जैसे हाइड्रेटिंग पेय शामिल करें.
  • गर्मी में बाहर खेलने के बाद तुरंत पानी दें.

बच्चों की सेहत में छोटी-छोटी बातें बड़ा असर डालती हैं. अगर आप इन 5 संकेतों को पहचान लें, तो समय रहते डिहाइड्रेशन से बचाव संभव है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

