विज्ञापन
विशेष लिंक

डबल चिन आने से दिखने लगें है बूढ़े तो, जानें किन योग आसनों की मदद से पा सकते हैं छुटकारा

Yoga For Double Chin: डबल चिन यानी ठोड़ी के नीचे जमा एक्स्ट्रा चर्बी न सिर्फ चेहरे की बनावट को बिगाड़ती है, बल्कि आत्मविश्वास पर भी असर डाल सकती है. अच्छी बात ये है कि इसे कम करने के लिए आपको सर्जरी की जरूरत नहीं, कुछ आसान उपायों से ही फर्क दिखने लगता है.

Read Time: 4 mins
Share
डबल चिन आने से दिखने लगें है बूढ़े तो, जानें किन योग आसनों की मदद से पा सकते हैं छुटकारा
Yoga For Double Chin: डबल चिन को गायब करने के लिए इन योग आसनों को करें.

Face Tightening Tips: आजकल ज्यादातर लोग अपने बढ़ते वजन के साथ-साथ डबल चिन की समस्या से भी काफी परेशान हैं. यह न सिर्फ आपकी खूबसूरती पर असर डालती है, बल्कि यह आपकी सेहत और लाइफस्टाइल का भी आइना होती है. बदलती लाइफस्टाइल, लगातार एक ही पोजिशन में बैठना, मोटापा और बढ़ती उम्र ये सभी डबल चिन के बड़े कारण बनते जा रहे हैं. लेकिन, एक अच्छी बात ये है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करें और नियमित रूप से कुछ खास योगासन अपनाएं, तो इस समस्या से आसानी से निजात पा सकते हैं. आइए यहां जानते ऐसे ही कुछ कमाल के योग आसनों के बारे में.

डबल चिन से छुटकारा दिलाने वाले योग (Yoga To Get Rid of Double Chin)

1. सिंहासन

सिंहासन को चेहरे के लिए सबसे फायदेमंद योगासन माना जाता है. इस आसन में जब आप मुंह खोलकर जीभ बाहर निकालते हैं, तो चेहरे, जबड़े और गले की मांसपेशियों में गहरा खिंचाव आता है. यह खिंचाव डबल चिन के नीचे जमे फैट को तोड़ने में मदद करता है. साथ ही इस अभ्यास से गले के आसपास का ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे उस हिस्से की कोशिकाएं ज्यादा एक्टिव होती हैं और चर्बी पिघलने लगती है. नियमित अभ्यास से यह न सिर्फ डबल चिन को घटाता है, बल्कि पूरे चेहरे को टोन करने में भी सहायक होता है.

यह बभी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से घबराहट होने लगती है?

2. उष्ट्रासन

उष्ट्रासन में शरीर की मुद्रा ऊंट के जैसी होती है, जिसमें शरीर को पीछे की ओर झुकाया जाता है. यह खासतौर से गले और छाती पर प्रभाव डालता है. जब आप पीछे की ओर झुकते हैं और गर्दन को ढीला छोड़ते हैं, तब ठुड्डी और गले में जो खिंचाव आता है, वह उस हिस्से की चर्बी को घटाने में बेहद कारगर होता है. यह आसन थायरॉयड ग्रंथि को भी सक्रिय करता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज होता है और फैट बर्न होने लगता है.

Latest and Breaking News on NDTV

3. जालंधर बंध

यह हठ योग की एक क्रिया है. इस क्रिया को करते हुए जब आप ठुड्डी को छाती से मिलाते हैं और सांस को कुछ देर तक रोके रहते हैं, तब गले के नीचे की मसल्स पर दबाव बनता है. यह दबाव वहां की मांसपेशियों को मजबूत करता है और चर्बी को गलाने का काम करता है. यह एक तरह से ठुड्डी की एक्सरसाइज होती है, जो डबल चिन को कम करने में मदद करती है.

यह भी पढ़ें: घर में किसी की नजर कमजोर है तो उन्हें खिलाएं ये चीज, आंखों की रोशनी कर सकती है बेहतर?

4. सर्वांगासन

सर्वांगासन को योग का राजा माना जाता है. इसमें शरीर को उल्टा किया जाता है और पूरा भार कंधों पर होता है. इस आसन में ठुड्डी को छाती से सटाकर रखा जाता है, जिससे गले की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है. साथ ही, यह आसन थायरॉयड ग्रंथि को उत्तेजित करता है, जिससे हार्मोन बैलेंस होते हैं और वजन तेजी से कंट्रोल होता है. जब वजन घटता है, तो उसका सीधा असर चेहरे और ठुड्डी पर भी पड़ता है.

Latest and Breaking News on NDTV

5. मत्स्यासन

मत्स्यासन में शरीर की स्थिति एक मछली जैसी बनती है, जिसमें छाती ऊपर और सिर पीछे होता है. इस स्थिति में गले और ठुड्डी के आसपास की मांसपेशियां पूरी तरह फैलती हैं. यह फैलाव डबल चिन के नीचे जमी चर्बी को गलाने में सहायक होता है. इसके अलावा, यह आसन थायरॉयड ग्रंथि को भी उत्तेजित करता है, जिससे पूरे शरीर की मेटाबॉलिज्म क्रिया बेहतर होती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: तनाव, चिंता, रिलेशनशिप

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yoga For Face, Face Yoga Exercises, Yoga For Double Chin, Facial Yoga For Youthful Skin, Yoga For Anti-aging, Yoga For Jawline, Yoga For Skin Tightening, Jawan Kaise Dikhein, Jawan Dikhne Ke Upay, Face Tightening Tips, Natural Ways To Reduce Double Chin, Yoga For Facial Fat, Best Yoga Asanas For Face, How To Get Rid Of Double Chin Naturally With Yoga, Yoga Poses To Tighten Neck And Jawline, Best Yoga Exercises For Double Chin Removal, Face Yoga For Glowing And Youthful Skin, Daily Yoga Routine For Facial Sculpting, Yoga For Sagging Skin And Double Chin, Yoga To Restore Youthful Appearance Naturally, Facial Yoga For Beginners To Reduce Double Chin, Yoga For Firm Neck And Lifted Face, Home Yoga Tips For Double Chin Reduction
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com