Post-Workout Meal: वर्कआउट के बाद खाने के लिए सही ऑप्शन चुनने के टिप्स, न्यूट्रिशनिष्ट से जानें क्या खाएं

उनके वीडियो कैप्शन में लिखा है, "आप अपने वर्कआउट में बहुत प्रयास करते हैं, हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने और अपने टारगेट तक पहुंचने की तलाश में हैं. आपने अपने प्री-वर्कआउट मील के बारे में अधिक विचार किया होगा लेकिन आपके वर्कआउट के बाद के भोजन के बारे में क्या होना चाहिए?"

वर्कआउट के बाद हेल्दी खाने के टिप्स | Healthy Eating Tips After Workout

सबसे पहले अपने शरीर से लिक्विड की हानि को कम करना जरूरी है. कसरत के बाद और साथ ही पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से आपको डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद मिल सकती है. पानी के अलावा, शरीर को सही फ्यूल प्रदान करने से भी आपके फिटनेस टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी.

"जब आप व्यायाम करते हैं, तो यह आपके शरीर पर मामूली टूट-फूट डालता है, जिससे आपकी मांसपेशियों के ऊतकों, हाइड्रेशन की स्थिति और पोषक तत्वों की कमी होती है. व्यायाम करने के बाद सही पोषक तत्वों का सेवन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप पहले खाते हैं. बत्रा अपने पोस्ट में लिखती हैं, अच्छी तरह से निष्पादित पोस्ट-वर्कआउट पोषण मांसपेशियों की व्यथा में सुधार कर सकती हैं, रिकवरी में तेजी ला सकती हैं, मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकती हैं और आपके इम्यून सिस्टम का समर्थन कर सकती हैं.

"There are multiple factors that can affect one's choice. The type of workout you are performing is an important factor. The intensity and duration of your workout should also be considered," the nutritionist tells.

"After a light workout with some breathing exercises, coconut water with some moringa powder is my post-workout drink. It looks a little intense but it tastes good and also keeps your skin healthy," she adds.

When to have a post-workout drink or snack?

Batra further explains that, within 30 minutes after finishing your workout is the best time to enjoy your post-workout snack or drink. It is important to refuel your body within that window.

So, after an intense workout session, fuel your body with the right nutrition.

