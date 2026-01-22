विज्ञापन
Bryan Johnson ने बताया खाने के बाद 10 मिनट की वॉक करने के 5 जबरदस्त फायदे

अगर आप भी खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, तो ब्रायन की इस सलाह को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं. बस 10 मिनट की ये मेहनत आपके शरीर में चार चांद लगा देगी.

Exercise Benefits : अगर आप भी खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, तो ब्रायन की इस सलाह को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं.

POST MEAL WALK HEALTH BENEFITS : ऑफिस का काम हो या घर की थकान, खाना खाते ही बिस्तर पर लेट जाना या सोफे पर बैठकर टीवी देखना लोगों की आदत बन चुकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह छोटी सी सुस्ती सेहत पर कितनी भारी पड़ रही है? हाल ही में मशहूर अमेरिकी आंत्रप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन (Bryan Johnson) ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो ट्रेडमील पर वॉक करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपनी इस पोस्ट में 10 मिनट की वॉक के 5 ऐसे जादुई फायदे बताए हैं, जिन्हें जानकर आप आज ही से टहलना शुरू कर देंगे. तो बिना देर किए आइए जानते हैं.

पोस्ट मील 10 मिनट वॉक करने के फायदे

शुगर कंट्रोल

ब्रायन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अगर आप हर दिन खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक करते हैं, तो फिर आपका ब्लंट ब्लड ग्लूकोज 17% कम हो सकता है.

दिल का रखे ख्याल
Photo Credit: Pexels

यह आपके ट्राइग्लिसराइड्स (खून में मौजूद फैट) को 72% तक कम करने में मदद करता है.

पाचन करे बेहतर
वहीं, 10 मिनट की वॉक से आपकी पाचन शक्ति बेहतर होती है. खाना आसानी से पच जाता है.

नींद होती है बेहतर
Photo Credit: File Photo

साथ ही खाना खाने के बाद 10 मिनट की वॉक आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को सुधारती है.

ब्लड प्रेशर करे कंट्रोल
Photo Credit: Freepik

रोजाना ऐसा करने से ब्लड प्रेशर 5mm HG तक कम हो सकता है, जो दिल के मरीजों के लिए जरूरी है.

अगर आप भी खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, तो ब्रायन की इस सलाह को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं. बस 10 मिनट की ये मेहनत आपके शरीर में चार चांद लगा देगी.

कौन हैं ब्रायन ?

40 साल के ब्रायन जॉनसन कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं. वे 'कर्नेल' (Kernel) जैसी बड़ी कंपनी के संस्थापक हैं, जो दिमाग की एक्टिविटी पर नजर रखने वाले डिवाइस बनाती है. इसके अलावा वे ओएस फंड (OS Fund) के जरिए नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में निवेश भी करते हैं. वे खुद को फिट रखने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और नए-नए प्रयोग करते रहते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

