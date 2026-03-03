गेट खुला और चल पड़ी लिफ्ट... बाल-बाल बची शख्स की जान, VIDEO देख आप भी सिहर उठेंगे

- गुजरात के वलसाड में सरदार हाईट्स की साबरमती बिल्डिंग में सुबह एक बड़ा लिफ्ट हादसा हुआ.
- सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वत्सलभाई पंचाल लिफ्ट से बाहर निकलते ही लिफ्ट तेजी से ऊपर चली गई.
- लिफ्ट के अचानक चलने से वत्सलभाई का शरीर बाहर फेंका गया और वे जमीन पर गिर पड़े.
Lift Accident Viral Video: गुजरात के वलसाड से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां सरदार हाईट्स (गुजरात हाउसिंग बोर्ड संकुल) की साबरमती बिल्डिंग में सुबह-सुबह एक बड़ा लिफ्ट हादसा हो गया. इस हादसे का डरावना सीसीटीवी फुटेज भी जारी हुआ है, जो अब वायरल हो रहा है. फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक शख्स के लिफ्ट के बाहर निकलते ही अचानक लिफ्ट बड़ी तेजी से ऊपर की ओर चल पड़ी. सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे शख्स की पहचान वत्सलभाई पंचाल के रूप में हुई है. जो सरदार हाईट्स में ही रहते हैं.
पैर बाहर निकालते ही तेजी से ऊपर चल पड़ी लिफ्ट
सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वत्सलभाई पंचाल लिफ्ट से बाहर निकल रहे थे. जैसे ही उनका एक पैर बाहर निकला और वे पूरी तरह बाहर आने वाले थे, तभी अचानक लिफ्ट ऊपर की ओर तेज गति से चल पड़ी. इससे उनका शरीर बाहर की ओर फेंका गया और वे जमीन पर गिर पड़े.
गेट खुला और चल पड़ी लिफ्ट, बाल-बाल बची शख्स की जान— NDTV India (@ndtvindia) March 3, 2026
गुजरात के वलसाड में सरदार हाईट्स की साबरमती बिल्डिंग में सुबह एक गंभीर लिफ्ट हादसा हुआ, जिसमें तकनीकी खराबी के चलते निवासी वत्सलभाई पंचाल लिफ्ट में फँसकर चोटिल हो गए. CCTV फुटेज में घटना की भयावहता साफ दिखती है, हालांकि गंभीर… pic.twitter.com/wOt3nUetcT
वीडियो देखकर लगता है कि बस कुछ सेकंड का फासला था नहीं तो वे लिफ्ट और दीवार के बीच फंसकर बुरी तरह कुचल जाते.
लिफ्ट की सुरक्षा और रखरखाव पर सवाल
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में वत्सलभाई को गंभीर आंतरिक चोटें आई हैं, हालांकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी उनकी जान सुरक्षित है. फिलहाल इस हादसे ने ऊंची इमारतों में लिफ्ट की सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
