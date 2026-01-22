थकान और तनाव से ‘दिमाग का दही' हो गया है? इन 8 आसान तरीकों से करें अपने 'ब्रेन' को रिचार्ज!

Brain Detox tips : कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की परेशानियां और कभी घंटों फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग से हमारा दिमाग बुरी तरह थक जाता है. ऐसे में फिर आपको डिटॉक्स की जरूरत महसूस होने लगती है. इसी बात को ध्यान में रखकर हम आपको यहां पर 8 ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिससे न सिर्फ आपका दिमाग तरोताजा महसूस करेगा बल्कि याददाश्त भी मजबूत होगी. तो बिना देर किए आइए जानते हैं कैसे?
यह भी पढ़ें- रोज 15-20 करें योग की ये मुद्रा, पेट में गैस और जोड़ों के दर्द से मिलेगी निजात
दिमाग को कैसे करें रिफ्रेश - How to refresh your mind1. पैदल चलना है सबसे बेहतर
रिसर्च कहती है कि शारीरिक मेहनत का सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है. अगर आप दिन भर में सिर्फ 3,000 से 7,500 कदम भी चलते हैं, तो भूलने की बीमारी (डिमेंशिया) का खतरा काफी कम हो जाता है. पैदल चलना दिमाग की उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर देता है.2. घर का एक कोना साफ करें
जब घर बिखरा होता है, तो आपको उलझन महसूस होती है. ऐसे में आप पूरे घर की सफाई का बोझ न लें बल्कि अपनी एक 'जंक ड्रॉर' या मेज का एक कोना साफ करें. यह छोटी सी सफाई आपको सुकून और कंट्रोल का अहसास देगी.3. खुद को माफ करें
अक्सर हम दूसरों की गलती तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद के लिए बहुत सख्त हो जाते हैं. ऐसे में अगर कभी आपको बुरा महसूस हो, तो खुद से कहें, "कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं." खुद को दिलासा देना तनाव कम करने का पहला स्टेप है.4. दोस्तों से गप्पें मारें
अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग 80 की उम्र में भी 20-30 साल के युवाओं जैसा तेज दिमाग रखते हैं, उनमें एक बात कॉमन होती है, वो सोशलाइज होते हैं. दोस्तों के साथ बात करना और समय बिताना दिमाग को बूढ़ा होने से बचाता है.5. नेचर के बीच बैठें
अगर काम में मन नहीं लग रहा, तो किसी पार्क या हरियाली वाली जगह पर टहलने जाएं. पेड़ों और पानी के बीच रहने से दिमाग को आराम मिलता है और फोकस अच्छी होता है.6. फोन से दूरी बनाएं
हफ्ते में एक दिन 'नो फोन डे' रखें. फोन को अपनी आंखों से दूर रखें. अगर यह मुश्किल लगे, तो कुछ ऐसा काम करें जहां फोन ले जाना मुमकिन न हो, जैसे स्विमिंग. फोन से दूरी आपको असल जिंदगी से जोड़ेगी.7. अच्छी नींद है जरूरी
सोते समय हमारा दिमाग 'सफाई' का काम करता है. गहरी नींद (Deep Sleep) में दिमाग कचरा बाहर निकालता है और REM स्लीप में यादों को सहेजता है. अगर नींद न आए, तो 'कॉग्निटिव शफलिंग' ट्राई करें. किसी भी शब्द (जैसे Apple) के हर अक्षर से नए शब्द सोचें और उनकी फोटो दिमाग में लाएं. यह तरीका आपको जल्दी सुला देगा.8. कानों का ख्याल रखें
सुनने की क्षमता कम होने से भी याददाश्त पर असर पड़ता है. तेज शोर वाली जगहों पर ईयरप्लग्स का इस्तेमाल करें और समय-समय पर हियरिंग टेस्ट करवाते रहें.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं