AQI क्या है? मास्क के प्रकार, सबसे प्रभावी मास्क कौन सा है? जानें Mask खरीदते हुए क्या देखें

Best Mask For Air Pollution: AQI बढ़ने पर मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन सही मास्क चुनना और उसका मतलब समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है. आइए यहां जानिए सबसे असरदार मास्क और इसके प्रकारों के बारे में.

Best Mask for Air Pollution: जानें पॉल्यूशन से बचाव करने वाले मास्क के बारे में सब कुछ.

Effective Masks For Bad Air: दिल्ली जैसे शहरों में जब सर्दी शुरू होती है और दिवाली के बाद हवा में धुंध और प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में जलन होती है और गले में खराश भी महसूस होती है. इसके साथ ही सांस से जुड़ी कई बीमारियां भी पैदा हो जाती है. ऐसे में लोग AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं और मास्क पहनने की सलाह दी जाती है. लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि AQI क्या होता है, मास्क कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षा देता है. चलिए जानते हैं पॉल्यूशन से बचाव करने वाले मास्क के बारे में सब कुछ ताकि आप एक अच्छा मास्क खरीद पाएं.

AQI क्या है? (What is AQI?)

AQI (Air Quality Index) एक स्केल है जो हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा को दर्शाता है. इसे 0 से 500 तक मापा जाता है.

  • 0–50: अच्छी हवा
  • 51–100: संतोषजनक
  • 101–200: मध्यम प्रदूषण
  • 201–300: खराब
  • 301–400: बहुत खराब
  • 401–500: गंभीर

AQI को मापने के लिए हवा में मौजूद PM2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को देखा जाता है.

मास्क के प्रकार (Types of Masks)

1. कपड़े वाले मास्क

फैशन के लिए अच्छे, लेकिन प्रदूषण से बचाव में कमजोर. ये PM2.5 जैसे महीन कणों को नहीं रोक पाते. इसलिए इन्हें खरीदने से बचें.

2. सर्जिकल मास्क

मेडिकल सेटिंग में उपयोगी. वायरस से कुछ हद तक बचाव, लेकिन प्रदूषण से नहीं. इसलिए बाहर निकलें तो सर्जिकल मास्क पर भरोसा न करें.

3. N95 मास्क

हवा में मौजूद कम से कम 95% महीन कणों को रोकता है. PM2.5 और PM10 से बचाव में असरदार है. ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मास्क है.

4. N99 और N100 मास्क

N99 मास्क 99 प्रतिशत और N100 मास्क 100% कणों को रोकने की क्षमता. ये ज्यादा सुरक्षा देते हैं, लेकिन सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है.

5. Activated Carbon मास्क

ये  मास्क गैस और गंध को भी फिल्टर करता है. इसके साथ ही ये प्रदूषण और स्मोक से भी बचाव करने में काफी मददगार हैं.

मास्क के नाम में N और D का क्या मतलब है?

मास्क के नाम में अक्सर N, R, P और D जैसे अक्षर होते हैं. इनका मतलब होता है:

  • N (Not resistant to oil): यह मास्क तेल आधारित कणों से नहीं बचाता, लेकिन सामान्य प्रदूषण से बचाव करता है.
  • R (Resistant to oil): तेल आधारित कणों से कुछ हद तक बचाव.
  • P (Oil Proof): पूरी तरह तेल आधारित कणों से सुरक्षा
  • D का मतलब होता है कि मास्क ने धूल (Dust) के खिलाफ टेस्ट पास किया है. यानी यह मास्क धूल से बचाव में असरदार है.

उदाहरण:

  • N95: तेल आधारित कणों से बचाव नहीं, लेकिन 95% प्रदूषण रोकता है.
  • N95D: धूल से भी बचाव करता है.

सबसे प्रभावी मास्क कौन सा है? (What Is the Most Effective Mask?)

अगर आप प्रदूषण से बचना चाहते हैं, तो N95 या N99 मास्क सबसे बेहतर विकल्प हैं. ये मास्क PM2.5 और PM10 जैसे खतरनाक कणों को रोकते हैं. सांस लेने में संतुलन बनाए रखते हैं. लंबे समय तक उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं.

ध्यान रखें: मास्क को सही तरीके से पहनना और समय-समय पर बदलना जरूरी है.

