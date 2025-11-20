Health check-ups for male : 30 की उम्र के बाद पुरूषों के लिए जरूरी हैं ये हेल्थ चेकअप्स, जानिए यहां...

Necessary health checkups for mens: अक्सर पुरुष अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं. उन्हें लगता है कि जब तक कोई बड़ी परेशानी न हो, डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है. लेकिन क्या आप जानते हैं, यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ी मुसीबत बन सकती है? सच तो यह है कि बीमारियों का इलाज महंगा है, लेकिन उनकी रोकथाम सस्ती है. इसलिए समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए.
ऐसे में आइए जानते हैं 30 की उम्र पार करने के बाद हर पुरुष को नीचे बताए गए ये 5 चेकअप्स एकदम जरूरी मानकर कराने चाहिए-
1. ब्लड प्रेशर और शुगर - Blood Pressure and Sugarक्यों है जरूरी
बीपी (BP) और शुगर (Blood Sugar) आजकल की लाइफस्टाइल की सबसे आम बीमारियां हैं. ये दोनों ‘साइलेंट किलर' की तरह हैं, जो शरीर को अंदर से खोखला करते रहते हैं. हाई बीपी दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ाता है, वहीं शुगर किडनी और आंखों को नुकसान पहुंचाती है. हर साल बीपी और ब्लड शुगर की जांच कराएं.
2. कोलेस्ट्रॉल और वजन की जांच - Cholesterol and Lipid Profileक्यों है जरूरी
अगर आप तला-भुना ज्यादा खाते हैं या घंटों एक जगह बैठकर काम करते हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराएं. 'लिपिड प्रोफाइल' टेस्ट से पता चलता है कि आपके खून में फैट (वसा) कितना है. ज्यादा फैट सीधा दिल की नसों को ब्लॉक कर सकता है.
3. प्रोस्टेट स्क्रीनिंग -Prostate Screeningक्यों है जरूरी
50 साल की उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसकी जांच के लिए PSA (Prostate-Specific Antigen) टेस्ट कराया जाता है. अगर परिवार में किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत रही है, तो 40 की उम्र से ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. समय पर पता चलने पर यह पूरी तरह ठीक हो सकता है.
4. कैंसर स्क्रीनिंग - Colonoscopy and Testicular Checkक्यों है जरूरी
कोलोरेक्टल कैंसर (पेट और आंत का कैंसर) की जांच 45 या 50 की उम्र से शुरू होती है. इसके अलावा, युवा पुरुषों को टेस्टिकुलर कैंसर (अंडकोष का कैंसर) से बचने के लिए खुद ही चेक करने के तरीके सीखने चाहिए. किसी भी गांठ या बदलाव को नजरअंदाज न करें.
5. आंख, दांत और थायरॉइड - Eye, Dental and Thyroid Check
अक्सर लोग इन जरूरी चेकअप्स को भूल जाते हैं. आंख की जांच से न सिर्फ रोशनी का पता चलता है, बल्कि डायबिटीज और बीपी का असर भी दिख जाता है. दांतों की सफाई और जांच तो हर 6 महीने में जरूरी है.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
