खाली पेट पानी में घोलकर पी लें ये पाउडर, नसों में चिपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होगा बाहर

Bad Cholesterol Drink: अगर आप भी शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो किचन में मौजूद इन मसालों का ऐसे करें सेवन.

Bad Cholesterol Drink: गंदा कोलेस्ट्रॉल कैसे बाहर करें.

Bad Cholesterol Drink: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते हैं. आज के समय में खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या काफी देखी जाती है. कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हमारी डाइट काफी हद तक जिम्मेदार है. ऑयली फूड्स और जंक फूड्स खाने में स्वादिष्ट होते हैं लेकिन यह नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ सकता है. अगर आप भी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना चाहते हैं तो किचन में मौजूद इन चीजों का ऐसे सेवन कर सकते हैं. 

कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार है सौंफ, मेथी, धनिया और जीरा पाउडर ड्रिंक-

किचन में मौजूद सौंफ, मेथी, धनिया और जीरा को न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. बैड कोलेस्ट्ऱॉल को कम करने के लिए आप सुबह उठने के बाद खाली पेट सौंफ, धनिया, मेथी और जीरा पाउडर का पानी पी सकते हैं. 

कैसे बनाएं ये हेल्दी ड्रिंक- (How To Make Healthy Bad Cholesterol Control Drink)

सौंफ, मेथी, धनिया और जीरा पाउडर की हेल्दी ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लें इसमें मेथी दाना, सौंफ के बीज, जीरा और धनिया दाना डाल दें. अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा डालें. इसके बाद इसे अच्छे से भून लें. 
ठंडा होने पर सभी बीजों को पीसकर पाउडर बना लें.  अब इस पाउडर को डब्बे में स्टोर कर लें. इसके बाद रोजाना सुबह इस पाउडर को पानी में मिलाकर पी लें. 

सौंफ, मेथी, धनिया और जीरा के फायदे- (Cumin Fennel Coriander And Fenugreek Benefits)

सौंफ, मेथी, धनिया और जीरा पोषक तत्वों से भरपूर मसाले हैं जो पाचन सुधारने, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने, वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल करने, इम्यूनिटी मजबूत करने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं. क्योंकि इनमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनोइड्स, और कई आवश्यक मिनरल्स होते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

