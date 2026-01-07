India vs South Africa, U19 3rd Youth ODI Live Updates: बेनोनी में तीसरे यूथ वनडे मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इससे पहले दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था. बारिश से बाधित मुकाबले में अफ्रीकी टीम से मिले 246 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव ने तूफानी शुरुआत दिलाई. वैभव ने 24 गेंदों में 1 चौके और 10 छक्कों के दम पर 68 रनों की पारी खेली. भारत की पारी के दौरान तीन मौकों पर लाइटनिंग और बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा. पहले 11वें ओवरो में, फिर 13वें ओवर में. आखिरी में भारत को जीत के लिए 27 ओवर में जीत के लिए 174 का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम इंडिया से आसानी से हासिल किया.भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी का लिया फैसला