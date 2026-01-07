India vs South Africa, U19 3rd Youth ODI Live Updates: बेनोनी में तीसरे यूथ वनडे मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इससे पहले दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था. बारिश से बाधित मुकाबले में अफ्रीकी टीम से मिले 246 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव ने तूफानी शुरुआत दिलाई. वैभव ने 24 गेंदों में 1 चौके और 10 छक्कों के दम पर 68 रनों की पारी खेली. भारत की पारी के दौरान तीन मौकों पर लाइटनिंग और बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा. पहले 11वें ओवरो में, फिर 13वें ओवर में. आखिरी में भारत को जीत के लिए 27 ओवर में जीत के लिए 174 का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम इंडिया से आसानी से हासिल किया.भारत के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी का लिया फैसला
बेनोनी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी और एरोन जॉर्ज जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरुआती 5 ओवरों में बी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 48 रन बटोर लिए हैं. जॉर्ज 14 गेंद में 19, जबकि वैभव 16 गेंद में 27 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए हैं.
वैभव सूर्यवंशी की धुआंधार बल्लेबाजी की शुरुआत हो चुकी है, अबतक के 3 ओवर के खेल में भारत ने 29 रन बना लिए हैं जिसमे वैभव ने 9 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाये हैं, दूसरी ओर आरोन जॉर्ज भी बखूबी साथ निभा रहे हैं.
वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज क्रीज़ पर हैं और पहले ओवर मे वैभव ने एक चौका लगाया और ओवर में 7 रन आये.
बेनोनी में दूसरे यूथ वनडे मैच में कप्तान वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हरा दिया. बारिश से बाधित मुकाबले में अफ्रीकी टीम से मिले 246 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव ने तूफानी शुरुआत दिलाई. वैभव ने 24 गेंदों में 1 चौके और 10 छक्कों के दम पर 68 रनों की पारी खेली.