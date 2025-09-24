आंतों को साफ और मजबूत करेगा ये आसान सा घरेलू नुस्खा, बस हफ्ते में 3 बार अपनाएं

How to Strengthen Intestines: अगर आंतें साफ और मजबूत हों, तो न सिर्फ खाना अच्छे से पचता है, बल्कि शरीर में एनर्जी बनी रहती है, त्वचा चमकती है और दिमाग भी एक्टिव रहता है. लेकिन, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, जंक फूड, स्ट्रेस और नींद की कमी से आंतें कमजोर और गंदी हो जाती हैं. ऐसे में जरूरत है एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो न सिर्फ आंतों को साफ करे, बल्कि उन्हें अंदर से मजबूत भी बनाए और वो भी बिना किसी दवा के. तो चलिए जानते हैं एक ऐसा सुपर सिंपल घरेलू उपाय, जिसे आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार अपनाकर अपनी आंतों को हेल्दी बना सकते हैं.

यह है वो आसान घरेलू नुस्खा

सामग्री:

1 चम्मच इसबगोल

1 चम्मच शहद

1 गिलास गुनगुना पानी या दूध

कैसे लें:

रात को सोने से 30 मिनट पहले इसबगोल और शहद को गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर पी लें.

हफ्ते में 3 बार इसका सेवन करें, जैसे सोमवार, बुधवार और शुक्रवार.

यह नुस्खा कैसे काम करता है?

इसबगोल में फाइबर भरपूर होता है, जो आंतों की सफाई करता है और कब्ज दूर करता है.

शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं.

गुनगुना पानी आंतों को रिलैक्स करता है और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है.

फायदे जो आपको जल्दी दिखेंगे?

कब्ज और गैस से राहत

रेगुलर सेवन से पेट साफ रहेगा और गैस की समस्या कम होगी.

पाचन शक्ति में सुधार होगा.

खाना अच्छे से पचेगा और भारीपन महसूस नहीं होगा.

जब आंतें साफ होंगी, तो शरीर में टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, जिससे त्वचा चमकने लगेगी.

वजन घटाने में मदद

इम्यून सिस्टम मजबूत होगा.

हेल्दी आंतें शरीर की इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाती हैं.

इन बातों का रखें ध्यान:

इस नुस्खे को रोज न लें, हफ्ते में 3 बार ही पर्याप्त है.

डायबिटीज के मरीज शहद की मात्रा डॉक्टर से पूछकर लें.

इसबगोल लेते समय पानी की मात्रा बढ़ा दें ताकि शरीर डिहाइड्रेट न हो.

आंतों की सफाई और मजबूती के लिए आपको महंगी दवाओं या डिटॉक्स ड्रिंक्स की जरूरत नहीं है. बस यह आसान सा घरेलू नुस्खा अपनाएं और हफ्ते में 3 बार इसे अपने रूटीन में शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)