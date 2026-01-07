IND U19 vs SA U19: '9 चौके-10 छक्के', वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तूफानी शतक, पुषपा सेलिब्रेशन ने इंटरनेट पर मचाई धूम

Vaibhav Suryavanshi Century Pushpa Celebration Viral vs SA U19: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 63 गेंदों में शतक जमाया. सूर्यवंशी ने 64 गेंद में शतक पूरी किया और 9 चौके-10 छक्कों की मदद से 127 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इससे पहले उन्होंने मात्र 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उसका जश्न पुष्पा के अंदाज में सेलिब्रेट कर मनाया. उनकी तूफानी बल्लेबाजी और ओपनिंग जोड़ीदार आरोन जॉर्ज के शानदार साथ की वजह से दोनों के बीच 227 रनों की रिकॉर्ड पार्टनरशिप हुई.
Vaibhav Suryavanshi hits 100 off 63 balls against SA U19. He is still batting, aiming big as India reach 197-0 in 23 overs.#VaibhavSuryavanshi #U19 #crictapishpic.twitter.com/3uHON4tFvi— Tapish (@crictapish) January 7, 2026
Vaibhav Suryavanshi, India U19 Captain, scores another hundred.pic.twitter.com/tc8BU8ZXwV— Mayank (@Cules651) January 7, 2026
इससे पहले दूसरे वनडे मुकाबले में कप्तान वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था. बारिश से बाधित मुकाबले में अफ्रीकी टीम से मिले 246 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को वैभव ने तूफानी शुरुआत दिलाई. वैभव ने 24 गेंदों में 1 चौके और 10 छक्कों के दम पर 68 रनों की पारी खेली.
