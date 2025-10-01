विज्ञापन
धुल न जाए 9 दिन की फास्टिंग मेहनत , यहां जानें 10वें दिन से कैसे रखें डाइट की फायदा हो डबल

Diet After Fasting: नवरात्रि के व्रत के बाद एकदम से क्या नहीं खाना चाहिए उन चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. 

What to eat after fast

Diet After Fasting: नवरात्रि के नौ दिन तक भक्त मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखते है. व्रत के दौरान भोजन बहुत सीमित और सात्विक होता है जैसे फल, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, सेंधा नमक आदि. इतना साधा खाना खाने से शरीर एक तरह से डिटॉक्स मोड में चला जाता है और जैसे ही नौ दिन पूरे होते हैं लोग तेलीय, मसालेदार और भारी चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो उनकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाल सकता है और एसिडिटी, पेट दर्द, दस्त, उल्टी और पाचन से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए नवरात्रि के व्रत के बाद एकदम से क्या नहीं खाना चाहिए उन चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है. 

फास्ट के बाद क्या नहीं खाना चाहिए?

तला खाना: व्रत के बाद ज्यादातर लोग पकौड़े, पूरी, छोले-भटूरे जैसे भारी और तेल से बनी हुई चीजों का स्वाद मजे से उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? तला खाना खाने से पाचन पर एकदम से दबाव बढ़ सकता है, जो अपच, एसिडिटी और पेट फूलने जैसी समस्याओं को बुलावा दे सकता है. इसलिए जितना हो सके तेल-मसाले वाला खाना खाने से बचें. 

ज्यादा मिर्च: व्रत के खाने में कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में 9 दिन बाद अगर आप एकदम से तीखा और मसालेदार खाना जैसे चाट, गोलगप्पे और चिली पनीर का सेवन करते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है. जिससे पेट में जलन, एसिडिटी और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं. 

मीठा: व्रत के बाद गुलाब जामुन,जलेबी और हलवा जैसी मिठाइयों का चलन बढ़ जाता है, लेकिन क्या आपको पता है? शरीर को एकदम से ज्यादा शुगर देना इंसुलिन लेवल को बिगाड़ सकता है, जिससे सुस्ती, चक्कर और वजन बढ़ने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए व्रत के बाद एकदम से ज्यादा मीठा खाने से बचना चाहिए.

क्या खाना चाहिए?

व्रत के बाद पहले दिन आप हल्का खाना जैसे खिचड़ी, सादा दाल चावल और उबली सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. वहीं, अगर बात करें दूसरे दिन की तो आप धीरे-धीरे रोटियों, सलाद, थोड़ा मसालेदार खाने का सेवन कर सकते हैं. 

