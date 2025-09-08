विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह की शुरुआत इन 5 आसान आदतों से करें, पूरे दिन बने रहेंगे एनर्जेटिक और मूड भी रहेगा अच्छा

5 Life changing Morning Habits : अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन एनर्जी से भरा हो और मूड अच्छा बना रहे, तो इन पांच आसान आदतों को अपनी सुबह का हिस्सा बना लीजिए. कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ़ थोड़े समय में आप अपने शरीर और मन को सही दिशा दे सकते हैं. 

Read Time: 3 mins
Share
सुबह की शुरुआत इन 5 आसान आदतों से करें, पूरे दिन बने रहेंगे एनर्जेटिक और मूड भी रहेगा अच्छा
सुबह की ये आदतें बदल देंगी आपकी जिंदगी | Early morning healthy habits

 Life Changing Morning Habits: हर सुबह एक नया मौका होता है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का. अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन अच्छा गुज़रे, तो उसकी शुरुआत सही तरीके से होनी चाहिए. सुबह का समय हमारे शरीर और दिमाग के लिए सबसे असरदार माना जाता है. इस समय की गई छोटी-छोटी अच्छी आदतें पूरे दिन पर गहरा असर डाल सकती हैं. अगर आप हर दिन थकान, चिड़चिड़ापन या आलस से परेशान रहते हैं, तो शायद आपको अपनी सुबह की दिनचर्या पर ध्यान देने की ज़रूरत है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं पांच ऐसे आसान और असरदार काम, जिन्हें अगर आप हर सुबह अपनाते हैं, तो ना सिर्फ आप दिनभर तरोताजा महसूस करेंगे बल्कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा.

जीवन बदल देंगी सुबह की 5 आदतें (5 Life Changing Morning Habits)

नींद से उठते ही पिएं गुनगुना पानी: दिन की शुरुआत में सबसे पहला काम होना चाहिए एक गिलास गुनगुना पानी पीना. इसमें आप चाहें तो थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं. ये आदत शरीर को अंदर से साफ़ करती है, पाचन को बेहतर बनाती है और दिनभर आपको फ्रेश महसूस करवाती है.

इसे भी पढ़ें: डॉक्टर ने बताया शरीर को सेहतमंद रखने के लिए ऋतुचर्या में किन बातों का रखना चाहिए ख्याल

10 मिनट का मेडिटेशन: जैसे ही आप नींद से पूरी तरह जाग जाएं, शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लें. रोज़ सिर्फ़ 10 मिनट का मेडिटेशन आपके मन को शांत कर सकता है और तनाव को कम कर सकता है. यह आपकी सोच को साफ़ करता है और दिनभर फोकस बनाए रखने में मदद करता है.

थोड़ी देर की हल्की एक्सरसाइज: सुबह के समय अगर आपका भारी वर्कआउट करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्की फुल्की फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करें. 15 से 20 मिनट की वॉक, स्ट्रेचिंग या योग शरीर को एक्टिव बनाता है और दिमाग में खुश करने वाले हार्मोन रिलीज़ करता है, जिससे मूड अच्छा बना रहता है.

कुछ सुनें जो आपको पसंद हो: सुबह का माहौल शांत होता है, ऐसे में आप अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं. कोई पॉजिटिव पॉडकास्ट या हल्का संगीत आपके मूड को ऊर्जावान बना देता है. इसे आप अपने अलार्म की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जागना भी सुखद अनुभव बन जाए.

हल्का नाश्ता: दिन का सबसे अहम हिस्सा है सुबह का नाश्ता. एक अच्छा ब्रेकफास्ट आपके शरीर को जरूरी पोषण देता है और दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा प्रदान करता है. आप अपने नाश्ते में फल, ओट्स, अंडे, ड्राय फ्रूट्स या दूध जैसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे पेट हल्का और शरीर मजबूत रहे.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Morning Habits For Energy, Life Changing Morning Routine, Healthy Morning Tips, How To Start Your Day Right, Morning Rituals For Happiness
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com