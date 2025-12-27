विज्ञापन
रात को क्या खाकर सोएं जिससे उठते ही सुबह पेट साफ हो जाए? डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया रामबाण नुस्खा

Pet Saaf Karne Ke Upay: कब्ज एक आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या है. जब सुबह पेट सही से साफ नहीं होता, तो दिनभर थकान, भारीपन और चिड़चिड़ापन महसूस होता है. यह समस्या असंतुलित खानपान, पानी की कमी और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण हो सकती है. लेकिन, अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू उपाय अपनाकर इस समस्या से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है.

रात को क्या खाकर सोएं जिससे उठते ही सुबह पेट साफ हो जाए? डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया रामबाण नुस्खा
Stomach Cleansing Remedies: सोने से पहले कुछ चीजों का सेवन पेट को कर देगा बिल्कुल साफ.

Stomach Cleasing Remedies: अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है तो आज हमारे पास आपके लिए एक सुपर क्विक नुस्खा बताने वाले हैं जो कि कुछ ही घंटों के अंदर आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर देगा. पेट की सारी की सारी गंदगी को निकाल कर बाहर कर देगा. बता दें कि इस नुस्खे को शेयर किया है डॉक्टर सलीम जैदी ने. उन्होंने बताया कि बात जब कॉन्स्टिपेशन की आती है तो इसके लिए आपके पास एक दो नहीं बल्कि हजारों नुस्खे और दवाइयां हैं. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर दवाइयों और ज्यादातर नुस्खों से आपको सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आराम मिलता है. बाद में आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है और इसीलिए आज हम आपको सिर्फ यह फास्ट एक्शन नुस्खा ही नहीं बताएंगे बल्कि इसके साथ-साथ कुछ बेहद जरूरी टिप्स भी बताएंगे ताकि आपकी एक बार जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो जिंदगी में दोबारा कभी वापस ना आए. डॉक्टर ने दावा किया कि अगर आप उनके बताए गए टिप्स को सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको आगे से कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी.

कब्ज की समस्या को दूर करने का घरेलू नुस्खा

हम जिस नुस्खे की बात कर रहे हैं वो सिर्फ दो सिंपल किचन इंग्रेडिएंट से बनता है और अगली ही सुबह आपके पेट की पूरी की पूरी सफाई कर सकता है. इस नुस्खे के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है. बस आपको एक गिलास दूध लेना है. इसमें एक टीस्पून इसबगोल की भूसी आपको लेनी है और एक चुटकी सेंधा नमक लेना है. इसबगोल एक नेचुरल बल्क फॉर्मिंग एजेंट होता है. ये आंतों में जाकर वहां पर पानी को अपने अंदर खींच लेता है और एक सॉफ्ट जेल जैसा बना लेता है. इससे स्टूल नरम पड़ जाता है. वहां पर बल्क फॉर्मेशन होने लगता है और स्टूल को नीचे की तरफ बढ़ने में आसानी होती है. हल्का गर्म दूध आंतों की मूवमेंट्स को और ज्यादा तेज कर देता है. जिससे कि स्टूल के ऊपर प्रेशर पड़ता है और आपको टॉयलेट जाने की इच्छा होने लगती है. 

बात सेंधा नमक की करी जाएं तो ये अपने ऑस्मोटिक एक्शन की वजह से आंतों के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ा देता है. यानी टिश्यू से आंतों के अंदर पानी को खींचता है जिससे कि स्टूल और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और तुरंत पेट से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है. जब आप इन तीनों चीजों को एक साथ लेते हैं तो ये एक पावरफुल बैलेंस्ड और सेफ ओवरनाइट रेमेडी बन जाती है.

कैसे करें सेवन

इसे लेने के लिए आप एक गिलास दूध लेकर इसे पहले हल्का सा गर्म कर लीजिए. अब इस दूध को आप एक गिलास के अंदर निकालिए और इसमें एक टीस्पून इसबगोल की भूसी और एक चुटकी सेंधा नमक मिलाकर तुरंत पी लीजिए. इसे पीने का बेस्ट टाइम होता है रात का खाना खाने के एक से डेढ़ घंटे के बाद जब आपका पेट थोड़ा खाली हो जाए और सोने से करीब 30 से 45 मिनट पहले. एक चीज जिसका आपको हमेशा ख्याल रखना है कि इस ड्रिंक को आपको बनाने के बाद तुरंत पीना है. थोड़ी देर के लिए भी इसको आपको रखना नहीं है. क्योंकि अगर आप इसे रख देंगे तो ये ईसबगोल फूल कर सारा का सारा दूध अब्सॉर्ब कर लेगा और आपके लिए इसे पीना मुश्किल हो जाएगा. इसे पीने के बाद थोड़ा सा सादा हल्का गर्म पानी पी लें और फिर आधा या पौन घंटे के बाद आप आराम से सो जाइए. सुबह जब आप उठेंगे तो आपको पेट के अंदर टॉयलेट जाने का प्रेशर महसूस होगा और बस तुरंत आप टॉयलेट चले जाइए. आपका पूरा जो पूरा का पूरा पेट है वो बिना किसी मरोड़ के बिना किसी दर्द के आराम से साफ हो जाएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

