डॉक्टर ने बताया शरीर को सेहतमंद रखने के लिए ऋतुचर्या में किन बातों का रखना चाहिए ख्याल

Ritucharya Health Tips: अगर आपको लगता है कि हर मौसम में कुछ भी खाना- पीना सेहत के लिए अच्छा है, तो बता दें, आयुर्वेद में इसे सही नहीं माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं क्या है ऋतुचर्या, जिसे फॉलो करने के लिए एक्सपर्ट कहते हैं.

Ritucharya Health Tips: जानें क्या होती है ऋतुचर्या?

हम सभी जानते हैं कि खाना हमारे लिए एक ईंधन का काम करता है और हमें हमेशा एक अच्छी और हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए. वहीं आयुर्वेद में भोजन को लेकर कई नियम बनाए हैं. जैसे आयुर्वेद में ऋतु के हिसाब से खाने की सलाह दी जाती है. जैसे आयुर्वेद में सावन के महीने में कढ़ी न खाने की सलाह दी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं, आखिर ऋतुचर्या क्या है. इस बारे में विस्तार से सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशनिटोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर (मानद) प्रोफेसर राम अवतार बताने जा रहे हैं.

क्या है ऋतुचर्या (What is Rituacharya)

ऋतुचर्या एक प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति ( Ayurvedic practice) है और यह दो शब्दों से मिलकर बनी है, "ऋतु" जिसका अर्थ है मौसम और "चर्या" जिसका अर्थ है नियम या अनुशासन. ऋतुचर्या में आयुर्वेद द्वारा बताई गई जीवनशैली और मौसमी बदलाव के कारण होने वाले शारीरिक और मानसिक तनाव से निपटने के लिए आयुर्वेदिक भोजन को शामिल किया जाता है. साफ शब्दों में कहें तो मौसम के अनुसार खाना- पीना तय किया जाता है.

Photo Credit: Unsplash

ऋतुचर्या में कैसा होना चाहिए खान- पान (What should be the diet during Ritucharya)

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया, आयुर्वेद में ऋतुचर्या को फॉलो किया जाता है, जो सेहत के लिए काफी अच्छा माना गया है. उन्होंने कहा, ऐसा खाना- पीना भी होता है, जिनका सेवन हर मौसम में नहीं किया जा सकता. जैसे बरसात के मौसम में पानी वाली चीजों का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए. बता दें, बरसात के दौरान पानी वाली चीजें खाने से इंफेक्शन काफी जल्दी हो सकता है और आप बीमार पड़ सकते हैं. इसी के साथ डाइजेशन पावर कम हो जाती है. इसलिए अगर आप खुद को लंबे समय से तक स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो ऋतुचर्या का पालन किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

