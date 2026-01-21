60 की उम्र में मिलिंद सोमान 4 घंटे 54 मिनट में पूरी की मुंबई फुल मैराथन, जानिए दौड़ लगाने के फायदे

Milind Soman: अभिनेता और फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन हेल्थ को लेकर खासा अलर्ट रहते हैं. इसी वजह से अक्सर ऐसे कई इवेंट में शामिल होते हैं, जो हेल्थ या फिटनेस से जुड़े होते हैं. मुंबई मैराथन में वह शामिल हुए और एक बार फिर अपनी जबरदस्त फिटनेस और लगन का परिचय दिया. उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हुए बताया कि यह उनका 21वां मुंबई मैराथन और 14वां फुल मैराथन है. मिलिंद ने इस इवेंट को साल का सबसे खास और लगभग शानदार दिन बताया. शो में उनकी पत्नी अंकिता कोंवर शामिल हुईं. मिलिंद ने अपनी घड़ी के अनुसार फुल मैराथन 4 घंटे 54 मिनट में पूरा किया. वहीं उनकी पत्नी अंकिता ने अपने एक दोस्त को उसके पहले फुल मैराथन के लिए पेस देते हुए 4 घंटे 40 मिनट में दौड़ पूरी की.

इस उपलब्धि पर मिलिंद ने लिखा, “मुंबई मैराथन में 21वीं बार दौड़ रहा हूं और यहां मेरा 14वां फुल मैराथन है. क्या शानदार इवेंट बन गया है. यह शायद साल की एकमात्र तारीख है जो फिक्स है और खास है.”

मिलिंद ने कंसिस्टेंसी को सफलता की कुंजी बताते हुए इवेंट के आयोजकों, खासकर अनिल, विवेक और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया. साथ ही सभी दौड़ने वाले प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए कहा, “कंसिस्टेंसी ही कुंजी है, दोस्तों. यहीं से मैंने दौड़ना शुरू किया था और यहीं मैं हर साल अपना आभार दिखाता हूं! आप सब ग्रेट हैं!”

मिलिंद सोमन लंबे समय से फिटनेस और मैराथन के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं. वे नियमित रूप से दौड़ते हैं, योग करते हैं और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं. फिटनेस आइकन ने हाल ही में गोवा के समुद्र तट पर 15 किलोमीटर की तैराकी पूरी की. मिलिंद ने इसे अपनी अब तक की सबसे लंबी तैराकी भी बताया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

वह अक्सर प्रकृति से जुड़े अनोखे वर्कआउट करते हैं. कभी खुली छत पर बारिश में व्यायाम, कभी पहाड़ों पर ट्रेकिंग, तो कभी जंगलों में दौड़ते हुए 20 हजार स्टेप्स पूरे करते हैं. उनका मानना है कि रनिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक तरह का ध्यान है. मिलिंद रनिंग सैंडल पहनकर 80 किमी साइकिलिंग भी कर चुके हैं.

रोजाना दौड़ने के फायदे | Benefits of Running Daily | Rojana Daudne ke Fayde

हृदय स्वास्थ्य में सुधार : दौड़ने से हृदय मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है. जिसके कारण दिल की सेहत बनी रहती है.



हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत : ये सच है एक्सरसाइज करने से शरीर फिट रहता है, लेकिन रोजाना दौड़ने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती है. खास तौर पर पैरों की हड्डियां.

सांस से जुड़ी बीमारी से राहत : अगर आप रोजाना दौड़ते हैं, तो आपको बता दें, फेफड़ों की क्षमता और कार्यक्षमता में सुधार होता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है.



कंट्रोल में रहता है वजन : जो लोग लंबे समय से अपने वजन को लेकर टेंशन में हैं, उन्हें अक्सर दौड़ने की सलाह भी दी जाती है. बता दें, दौड़ने से कैलोरी बर्न होती है और शरीर की चर्बी कम हो जाती है, जिसके कारण वजन कंट्रोल में रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)