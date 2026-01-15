60 साल का ये हीरो फिटनेस के मामले में छुटा रहा जवानों के पसीने, अब बनाया 15 किलोमीटर स्विमिंग का नया रिकॉर्ड

फिटनेस आइकन और अभिनेता मिलिंद सोमन ने एक बार फिर अपनी जबरदस्त फिटनेस का लोहा मनवाया है. उन्होंने गोवा के समुद्र तट पर लगातार 7 घंटे 20 मिनट में 15 किलोमीटर की तैराकी पूरी की. मिलिंद ने इसे अपनी अब तक की सबसे लंबी तैराकी बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किए पोस्ट में अनुभव को शानदार बताते हुए पत्नी अंकिता कोंवर की नई उपलब्धि पर खास तौर पर नाज जताया. उन्होंने लिखा, “7 घंटे 20 मिनट में 15 किलोमीटर की तैराकी पूरी की, यह शानदार रहा. यह मेरी अब तक की सबसे लंबी तैराकी है. साथ ही अंकिता ने भी समुद्र में अपनी पहली 10 किमी तैराकी पूरी की. मुझे उस पर बहुत गर्व है.”

मिलिंद के लिए ऐसी चुनौतियां नई नहीं हैं. वह फिटनेस को लेकर अलर्ट रहते हैं और अक्सर प्रकृति से जुड़े अनोखे वर्कआउट करते हैं. कभी खुली छत पर बारिश में व्यायाम, कभी पहाड़ों पर ट्रेकिंग, तो कभी जंगलों में दौड़ते हुए 20 हजार स्टेप्स पूरे करते हैं. उनका मानना है कि रनिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक तरह का ध्यान है.

मिलिंद रनिंग सैंडल पहनकर 80 किमी साइकिलिंग भी कर चुके हैं. उनका मानना है कि रोजाना साइकिलिंग से पैर और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. जंगल में पेड़ की डाल से पुल-अप्स करना उनके लिए खास वर्कआउट है. वह प्रकृति को ही जिम मानते हैं. मिलिंद हैंड स्टैंड और पुश-अप्स को बहुत महत्व देते हैं. वह एक स्ट्रेच में 50 से 100 या उससे ज्यादा पुश-अप्स आसानी से कर लेते हैं, जो छाती, कंधों और ट्राइसेप्स को मजबूत बनाते हैं.

उनका फिटनेस रुटीन फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि मौसम, जगह और मूड के हिसाब से बदलता रहता है. डाइट में भी वह सादगी बरतते हैं. फल, हरी सब्जियां, मोटे अनाज और मीट उनकी थाली का हिस्सा हैं. पैकेज्ड फूड से दूर रहते हैं, रोज 7-8 ग्लास पानी पीते हैं और नींद को प्राथमिकता देते हैं. चाय-कॉफी भी नहीं लेते.

