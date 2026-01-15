60 की उम्र में 7 घंटे 20 मिनट में 15 किमी तैरकर मिलिंग सोमन ने रचा इतिहास, जानिए लंबी स्वीमिंग के गजब फायदे

Long-distance Swimming Benefits: फिटनेस की दुनिया में अगर किसी एक नाम ने उम्र को महज एक नंबर साबित किया है, तो वह हैं मिलिंद सोमन. एक बार फिर उन्होंने अपनी जबरदस्त शारीरिक और मानसिक ताकत से सभी को चौंका दिया है. गोवा के समुद्र तट पर मिलिंद ने लगातार 7 घंटे 20 मिनट में 15 किलोमीटर की तैराकी पूरी की और इसे अपनी अब तक की सबसे लंबी स्वीमिंग बताया. यह सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल की मिसाल है.

इस उपलब्धि को और खास बनाता है वह पल, जब मिलिंद ने अपनी पत्नी अंकिता कोंवर पर खुलकर गर्व जताया. अंकिता ने भी समुद्र में अपनी पहली 10 किमी तैराकी पूरी की. मिलिंद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह अनुभव शानदार रहा और उन्हें अंकिता की इस उपलब्धि पर बेहद नाज है. यह दिखाता है कि फिटनेस एक साथ जीने और बढ़ने की यात्रा भी हो सकती है.

मिलिंद सोमन का फिटनेस सीक्रेट:

मिलिंद के लिए फिटनेस जिम की चारदीवारी तक सीमित नहीं है. वह प्रकृति को ही अपना जिम मानते हैं. कभी बारिश में खुले आसमान के नीचे वर्कआउट, कभी पहाड़ों पर ट्रेकिंग, तो कभी जंगलों में दौड़कर 20 हजार स्टेप्स पूरे करना उनका मानना है कि रनिंग ध्यान का एक रूप है.

वह रनिंग सैंडल पहनकर 80 किमी साइकिलिंग कर चुके हैं. पेड़ों की डाल से पुल-अप्स, हैंडस्टैंड और एक स्ट्रेच में 50-100 से ज्यादा पुश-अप्स करना उनके रुटीन का हिस्सा है, जिससे छाती, कंधे और ट्राइसेप्स मजबूत होते हैं.

लंबी स्वीमिंग के फायदे | Benefits of Long-distance Swimming

पूरे शरीर की एक्सरसाइज: स्वीमिंग से हाथ, पैर, कोर और पीठ सभी मसल्स एक्टिव होते हैं.

दिल और फेफड़ों की मजबूती: लंबे समय तक तैरने से कार्डियो स्टैमिना बढ़ता है.

जोड़ों पर कम दबाव: यह लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, इसलिए चोट का जोखिम कम रहता है.

मेंटल स्ट्रेंथ: खुले पानी में तैरना फोकस, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ाता है.

लंबी स्वीमिंग से पहले कैसी हो तैयारी? | How should you prepare before a long swimming session?

ट्रेनिंग धीरे-धीरे बढ़ाएं: दूरी और समय चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएं.

सुरक्षा जरूरी: खुले पानी में तैरते समय सपोर्ट टीम, फ्लोट और मौसम की जानकारी रखें.

हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन: पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और हल्का भोजन लें.

नींद और रिकवरी: अच्छी नींद शरीर को रिचार्ज करती है.

सादा खाना, मजबूत शरीर:

मिलिंद की डाइट भी उतनी ही सरल है फल, हरी सब्जियां, मोटे अनाज और मीट. पैकेज्ड फूड से दूरी, रोज 7–8 गिलास पानी, चाय-कॉफी से परहेज और नींद को प्राथमिकता यही उनकी फिटनेस की असली कुंजी है.

मिलिंद सोमन की यह उपलब्धि बताती है कि सही तैयारी, सादगी और निरंतरता से असाधारण लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं. चाहे वह 15 किमी की समुद्री तैराकी ही क्यों न हो.

