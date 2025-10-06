ब्लड प्रेशर लो होने पर बस पी लें ये पानी, नोट कर लें बीपी सही करने के घरेलू उपाय

Low Blood Pressure Home Remedies: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव के बीच लो ब्लड प्रेशर एक आम लेकिन गंभीर समस्या बनती जा रही है. जहां लोग हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत गंभीरता से लेते हैं, वहीं लो बीपी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि यह शरीर में छुपे कई गंभीर रोगों का संकेत भी हो सकता है. सामान्य स्थिति में रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, लेकिन जब यह 90/60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे चला जाता है तो उसे लो बीपी कहा जाता है. इस स्थिति में शरीर के अंगों को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके कारण कमजोरी, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छाना और कभी-कभी बेहोशी तक हो सकती है.

लो बीपी होने के कई कारण हो सकते हैं. सबसे आम कारण है शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन. लगातार पसीना आना, पर्याप्त पानी न पीना या बीमारी के कारण फ्लूइड लॉस से रक्तचाप गिर सकता है. चोट या बीमारी से खून की कमी (ब्लड लॉस) और पोषक तत्वों की कमी भी इसके बड़े कारण हैं.

लो बीपी के लक्षण (Low Blood Pressure Ke Lakshan)

दिल की समस्या, गर्भावस्था, हार्मोन के असंतुलन जैसे थायरॉयड या एड्रेनल ग्लैंड की गड़बड़ी भी लो बीपी को बढ़ा सकती है. इसके अलावा, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट, लंबे समय तक तनाव, थकान और कमजोरी भी रक्तचाप को अचानक कम कर सकते हैं. लो बीपी के प्रमुख लक्षणों में बार-बार चक्कर आना, थकान, कमजोरी, पसीना आना, धड़कन का धीमा होना और बेहोशी शामिल हैं. यदि इन लक्षणों को बार-बार अनुभव किया जाए तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. घर पर तुरंत राहत पाने के लिए कुछ आसान और असरदार नुस्खे अपनाए जा सकते हैं.

बीपी लो होने पर करें इन चीजों का सेवन

नमक वाला पानी सबसे कारगर उपाय है क्योंकि सोडियम की कमी पूरी होते ही रक्तचाप तुरंत सामान्य होने लगता है. कॉफी या चाय में मौजूद कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर तुरंत ऊर्जा देता है. आयुर्वेदिक नुस्खों में किशमिश का सेवन, तुलसी के पत्ते, मुलेठी की चाय और अनार-गाजर का जूस बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. बादाम वाला दूध कमजोरी और थकान को भी कम करता है, जबकि तुलसी, अदरक और शहद का मिश्रण दिल को मजबूत और रक्त संचार को बेहतर बनाता है.

अगर अचानक बीपी गिर जाए तो तुरंत बैठ जाना या लेट जाना सबसे पहला कदम होना चाहिए ताकि गिरने से चोट न लगे. पैरों को थोड़ा ऊंचा करके लेटने से मस्तिष्क तक रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाता है. इसके अलावा पर्याप्त पानी पीना, ड्राई फ्रूट्स या शहद लेना और धीरे-धीरे खड़े होना मददगार होता है. गहरी सांस लेकर 5-10 मिनट आराम करने से भी शरीर को स्थिरता मिलती हैय हालांकि, अगर बार-बार लो बीपी की समस्या हो, सीने में दर्द, बेहोशी या चक्कर लगातार बना रहे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

ये भी पढ़ें- तनाव, नींद की समस्या और हाई BP से राहत पाने का नेचुरल तरीका है ध्यान, आयुष मंत्रालय ने बताए फायदे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)