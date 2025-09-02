विज्ञापन
तनाव, नींद की समस्या और हाई BP से राहत पाने का नेचुरल तरीका है ध्यान, आयुष मंत्रालय ने बताए फायदे

Meditation Karne Ke Fayde: आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने मन को शांत करके अंदर की शांति को महसूस करते हैं. जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों और अपने अंदर की आवाज पर होता है.

Meditation Health Benefits: मेडिटेशन में मन को शांत करके अंदर की शांति को महसूस करते हैं.

Meditation Karne Ke Fayde: आज की तेज-तर्रार जिंदगी में हर कोई तनाव और चिंता से परेशान है. काम का दबाव, पढ़ाई की टेंशन, घर-परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक जीवन की भागदौड़ ने हमारी जिंदगी को काफी जटिल बना दिया है. ऐसे में अक्सर हमारा मन बेचैन रहता है. इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर एक पोस्ट किया है, जिसमें ध्यान यानी मेडिटेशन की महत्ता और इसके फायदे बताए गए हैं. आयुष मंत्रालय के मुताबिक, ध्यान, जिसे मेडिटेशन भी कहते हैं, दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने मन को शांत करके अंदर की शांति को महसूस करते हैं. जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों और अपने अंदर की आवाज पर होता है. इससे हम अपने मन के शोर-शराबे से दूर होकर खुद से जुड़ते हैं.

ध्यान करने से क्या होता है?

ध्यान से सबसे पहले हमारा मन भय, गुस्सा, तनाव और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होता है. जब हम रोज ध्यान लगाते हैं, तो हमारे दिमाग में सकारात्मक सोच आती है. इससे हम अपने अंदर भावनात्मक संतुलन पा सकते हैं. जब हम भावनाओं को समझकर कंट्रोल करना सीखते हैं, तो गुस्सा कम होता है और मन शांत रहता है.

एकाग्रता बढ़ाता है

ध्यान एक ऐसा माध्यम है, जो हमारी एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करता है. आज के समय में हर कोई मल्टीटास्किंग है, जिससे हमारा ध्यान भटक जाता है. लेकिन, ध्यान लगाते हुए हम अपने मन को एक जगह स्थिर करना सीखते हैं. इससे हमारी याददाश्त बेहतर होती है और हम मुश्किल कामों को भी आसानी से कर पाते हैं. इसके साथ ही, ध्यान हमारी इच्छाशक्ति को भी मजबूत करता है. जब मन शांत और सशक्त होता है, तो हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ज्यादा मेहनत और लगन से काम कर पाते हैं.

मन को आराम देता है

ध्यान का एक और बड़ा फायदा है कि यह शरीर और मन को आराम देता है. जब हम दिनभर की भागदौड़ के बाद ध्यान लगाते हैं, तो हमारा शरीर आराम महसूस करता है और थकावट दूर होती है. यह शरीर की एनर्जी को फिर से बढ़ाता है, जिससे हम तरोताजा महसूस करते हैं.

ध्यान करने का तरीका

इस प्रक्रिया में बस एक सरल तरीका अपनाना होता है, अपनी आंखें बंद कर लेना, धीरे-धीरे गहरी सांस लेना और अपने सारे विचारों को धीरे-धीरे शांत करना. जैसे ही हमारा मन शांत होता है, हमारे अंदर एक सुखद और स्थिरता का अनुभव होता है. आयुष मंत्रालय का कहना है कि ध्यान की यह प्रक्रिया हमें न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बेहतर बनाती है.

तनाव और चिंता कम होती है

आज के समय में वैज्ञानिक भी मेडिटेशन के फायदे मानते हैं. कई शोधों से पता चला है कि नियमित ध्यान करने से न केवल तनाव और चिंता कम होती है, बल्कि नींद की समस्या भी दूर होती है. कई लोग जिनको रात में ठीक से नींद नहीं आती, उनके लिए ध्यान एक आसान और प्रभावी उपाय हो सकता है. जब हमारा मन शांत होता है, तो हम जल्दी सो पाते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं.

हाई ब्लड प्रेशर से राहत

हाई ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोग ध्यान की मदद से अपनी सेहत बेहतर कर सकते हैं. ध्यान से शरीर को आराम मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है और दिल के कामकाज में सुधार आता है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

