बिहार में जब बैंड बाजे के साथ आरोपी के घर पहुंची पुलिस, देखें फिर हुआ क्या

पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि अपराधियों के खिलाफ वो जल्द ही सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है. ऐसे में बेहतर होगा कि आरोपी खुद ही थाने या कोर्ट में आकर आत्मसमर्पण कर दे.

बिहार में जब बैंड बाजे के साथ आरोपी के घर पहुंची पुलिस, देखें फिर हुआ क्या
  • भगवानपुर गांव में हत्या के आरोपितों को पकड़ने पुलिस ने बैंड बाजा लेकर उनके घर पहुंचकर नया तरीका अपनाया
  • पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में कानून की सख्ती और पुलिस की सक्रियता का सशक्त संदेश दिया गया है
  • भगवानपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि यदि आरोपित आत्मसमर्पण नहीं करते तो कुर्की और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी
वैशाली:

क्या हो जब आरोपी को पकड़ने पुलिस खुद बैंड बाजा लेकर उसके घर पहुंच जाए. ये सोचने में जरा अटपटा जरूर लग रहा हो लेकिन बिहार के वैशाली में पुलिस ने ऐसा करके दिखाया है. मामला वैशाली जिले के भगवानपुर गांव का है. जहां हत्या के आरोप में बीते छह महीन से फरार चल रहे आरोपी के घर पुलिस बैंड बाजे का साथ पहुंची. पुलिस के साथ बैंड बाजे वालों को देखकर गांव वाले हैरान रह गए. आरोपी के घर इस तरह से पुलिस के पहुंचने का ये तरीका अब चर्चाओं में है. 

इमायतपुर गांव के 4 फरार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय से मिले आदेश के बाद पुलिस आरोपी के घर पहुंची थी. पुलिसकर्मियों ने यहां आरोपी के परिजनों को समय रहते आरोपी को आत्मसमर्पण करने को कहा. साथ पुलिस ने आरोपी के घर पर कोर्ट का नोटिस भी चस्पा किया. पुलिस के इस नए तरीके ने इलाके में कानून की सख्ती और पुलिस की सक्रियता को सबके सामने उजागर कर दिया. इमायतपुर गांव के रहने वाले विकास कुमार, विवेक कुमार, दिनेश कुमार, सावित्री देवी, हत्या का आरोपी हैं और वह कई महीनों से फरार चल रहे हैं.

पुलिस ने सख्त लहजे में कहा है कि जो भी आरोपी है वह थाने या न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दे नहीं तो कुर्की, जप्ती की कार्रवाई की जाएगी. भगवानपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि इमायतपुर गांव के रहने वाले विकास विवेक दिनेश सावित्री सभी हत्या का आरोपी है. कई महीनो से पुलिस के गिरफ्त से फरार है.न्यायालय से आदेश के बाद उनके घर ढोल नगर और मेकिंग के जरिए उनको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया है.अगर नहीं करते हैं तो पुलिस इसे भी सख्त कार्रवाई करेगी.

