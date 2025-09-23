विज्ञापन
विशेष लिंक

एक सवाल रोज: क्या रोजाना वॉक करने से बीपी कंट्रोल होता है?

Walking for Blood Pressure: डॉक्टर दवाइयों के साथ-साथ लाइफस्टाइल सुधारने की सलाह देते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या रोजाना वॉक करने से बीपी कंट्रोल होता है? आइए जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
एक सवाल रोज: क्या रोजाना वॉक करने से बीपी कंट्रोल होता है?
Walking for Blood Pressure: वॉकिंग यानी पैदल चलना सबसे सरल और सुरक्षित एक्सरसाइज मानी जाती है.

Walking for Blood Pressure: आजकल हाई ब्लड प्रेशर (BP) एक आम समस्या बन गई है. हर घर में कोई न कोई इससे परेशान है. डॉक्टर दवाइयों के साथ-साथ लाइफस्टाइल सुधारने की सलाह देते हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या रोजाना वॉक करने से बीपी कंट्रोल होता है? हाई ब्लड प्रेशर दिल, किडनी और दिमाग पर बुरा असर डाल सकता है, अगर समय रहते इसे कंट्रोल न किया जाए. दवाइयों के साथ-साथ लाइफस्टाइल में बदलाव भी जरूरी होता है. वॉकिंग यानी पैदल चलना, सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज मानी जाती है. यह न केवल दिल को मजबूत बनाती है, बल्कि तनाव कम करती है और वजन भी कंट्रोल करती है. आइए जानें कि कैसे रोजाना वॉक करने से बीपी को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: बाबा रामदेव ने बताया 10 बड़े रोगों का जड़ से इलाज का तरीका, नवरात्र में ये काम करने से 99% बीमारियां होंगी ठीक

सबसे सरल और किफायती एक्सरसाइज है वॉकिंग

वॉकिंग यानी पैदल चलना सबसे सरल और सुरक्षित एक्सरसाइज मानी जाती है. इसके लिए जिम की जरूरत नहीं, महंगे उपकरण नहीं, बस एक जोड़ी जूते और थोड़ा समय चाहिए. खास बात ये है कि वॉकिंग हर उम्र के व्यक्ति के लिए फायदेमंद होती है चाहे वो युवा हो या बुजुर्ग.

बीपी क्या होता है?

बीपी यानी ब्लड प्रेशर, हमारे शरीर में खून का दबाव होता है जो दिल से नसों में जाता है. जब ये दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसे हाई बीपी कहते हैं. हाई बीपी से दिल, किडनी और ब्रेन को नुकसान हो सकता है.

ये भी पढ़ें: हार्ट अटैक से बचाएगा ये घरेलू टॉनिक, Doctor Hansaji ने बताया दूध में ये चीज मिलाकर रोज करें सेवन

वॉकिंग कैसे करती है बीपी कंट्रोल?

  • रोजाना वॉक करने से दिल की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और खून का संचार बेहतर होता है.
  • वॉकिंग से शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो मूड अच्छा करता है और तनाव घटाता है, तनाव बीपी बढ़ाने का बड़ा कारण है.
  • मोटापा भी हाई बीपी का कारण है. वॉकिंग से कैलोरी बर्न होती है और वजन कंट्रोल में रहता है.
  • नियमित चलने से नसों की दीवारें मजबूत और लचीली होती हैं, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है.
  • डायबिटीज और बीपी जुड़े हुए हैं. वॉकिंग से शुगर कंट्रोल होता है, जिससे बीपी भी सुधरता है.

कितना और कैसे चलना चाहिए?

  • कम से कम 30 मिनट रोजाना.
  • हफ्ते में 5 दिन
  • तेज चाल से चलें, लेकिन सांस फूलने न दें.
  • सुबह या शाम का समय बेहतर होता है.
  • प्रकृति के बीच चलना ज्यादा फायदेमंद होता है.

इन बातों का रखें ध्यान:

  • अगर बीपी बहुत ज्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही वॉक शुरू करें.
  • वॉकिंग के साथ हेल्दी डाइट और नींद भी जरूरी है.
  • अचानक बहुत तेज चलने से बचें, धीरे-धीरे गति बढ़ाएं.

रोजाना वॉक करना एक चमत्कारी आदत है जो न केवल बीपी कंट्रोल करती है, बल्कि दिल, दिमाग और शरीर को भी हेल्दी रखती है. अगर आप हाई बीपी से परेशान हैं या उससे बचना चाहते हैं, तो आज से ही वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Daily Walking For Blood Pressure, Kya Walk Karne Se BP Control Hota Hai, Walking Benefits For High BP, BP Control Tips In Hindi, Pedal Chalne Ke Fayde, Ways To Reduce Blood Pressure, Walk For Heart Health, Blood Pressure Control Without Medicine.ek Sawal Roj Health Series, BP Ka Ilaj Bina Dawa, Morning Walk For Hypertension, Walk Karne Ka Sahi Time, High BP Ke Gharelu Upay, Kya Walk Se BP Normal Hota Hai
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com