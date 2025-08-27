विज्ञापन
विशेष लिंक

लो बीपी को ठीक कैसे करें? ये 4 चीजें कर सकती हैं आपकी मदद

Low Blood Pressure Mai Kya Khana Chahiye: आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन आपकी लो ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा दिला सकता है. कौन सी हैं वो 4 चीजें? आइए जानते हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
लो बीपी को ठीक कैसे करें? ये 4 चीजें कर सकती हैं आपकी मदद
लो बीपी घरेलू उपचार | How to treat low BP at home quickly

Low Blood Pressure Mai Kya Khana Chahiye: बीपी कम हो जाना यानी लो ब्लड प्रेशर भी शरीर के लिए समस्या पैदा कर सकता है.  लो बीपी में चक्कर आना, थकान, धुंधली नजर और कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में शरीर को ठीक रखने के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना जरूरी है. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका सेवन आपकी लो ब्लड प्रेशर की समस्या से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती हैं. कौन सी हैं वो 4 चीजें? आइए जानते हैं. 

Low BP Symptoms | Low BP Mai Kya Khana Chahiye | Low BP Home Remedies

लो बीपी में क्या खाना चाहिए

नमक : नमक में मौजूद सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद कर सकता है. थोड़ा नमक खाने में मिलाकर खाने से ब्लड प्रेशर को सामान्य रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: आपके किचन में है तनाव की दवा, जानें घरेलू नुस्खों से तनाव कैसे दूर करें

पानी: शरीर में पानी की कमी होने के कारण बीपी लो हो सकता है. इसलिए ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए रोजाना 8–10 गिलास पानी, नारियल पानी या नींबू पानी का सेवन करें

कैफीन: कैफीन वाली चीजें जैसे कॉफी या चाय ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं. अगर बीपी अचानक गिर जाए तो आप इनका सेवन कर सकते हैं.

नमकीन स्नैक्स: नमकीन स्नैक्स मूंगफली, नमकीन भुने चने या रोस्टेड नमकीन जैसी चीजें लो बीपी के रोगियों को लाभ पहुंचा सकती हैं.

Watch Video: अस्थमा किन कारणों से होता है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Low Blood Pressure, Remedies For Low BP, Home Remedies, Relief From Fatigue, Home Remedies For BP
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com