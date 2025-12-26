विज्ञापन
विशेष लिंक

'मैं खुद आऊंगा और तुम्हारा गला घोट दूंगा', जानें क्यों गावस्कर ने दशकों पहले सचिन से ऐसा कहा, तेंदुलकर का शानदार जवाब

गावस्कर की बातों में इतना ज्यादा वजन होता है कि यह आज करीब करीब तीन दशक बाद भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है

Read Time: 3 mins
Share
'मैं खुद आऊंगा और तुम्हारा गला घोट दूंगा', जानें क्यों गावस्कर ने दशकों पहले सचिन से ऐसा कहा, तेंदुलकर का शानदार जवाब

भारतीय क्रिकेट की महानतम हस्तियों में से एक सुनील गावस्कर जब भी कुछ बोलते या कहते हैं, तो पूरा क्रिकेटर जगत रुककर, ठहरकर उन्हें सुनता है और उसकी समीक्षा करता है. कभी-कभी तो बात इतनी वजनदार होती है कि वह करीब दो दशक बाद भी वायरल हो जाती है. और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर गावस्कर का सचिन के साथ साल 1995 का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है. इसमें गावस्कर सचिन के इंग्लैंड के खिलाफ बनाए गए पहले शतक पर गहराई से रोशनी डालते हैं. और फिर इसके बाद सनी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सचिन भी मुस्कुराए बिना नहीं रहते.

'सचिन ने दिखाई है यह क्लास'

गावस्कर ने कहा कि आपको बैटिंग में हर समय गेंद पर नजर रखनी होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. अगर आप इसमें सफल रहते हैं, तो बमुश्किल ही गेंद आपके शरीर पर लगेगी क्योंकि रिफ्लेक्स (शरीर की प्रतिक्रिया) ऐसे होते हैं कि आंखें और हाथ का संयोजन की स्थिति में या तो हाथ ऊपर चले जाते हैं या आप तेजी से गेंद को डक कर देते हैं. सचिन ने ऐसा अनेकों बार बार दिखाया है. अगर आप अपना सिर स्थिर रखते हैं और नजरें गेंद पर, तो गेंद के आपको हिट करने का कोई खतरा नहीं.

..तो मैं आपका आकर गला घोंट टूंगा!

कार्यक्रम में गावस्कर ने सचिन के करियर के पहले शतक की चर्चा करते हुए सचिन के बारे में बड़ी भविष्यवाणी करते हुए अपने ही अंदाज में उनकी प्रशंसा की. सनी बोले, 'सचिन भारत के लिए बहुत रन बनाएंगे. और मैं जानता हूं कि करियर की समाप्ति पर सचिन अगर कम से कम 15000 रन और 40 टेस्ट शतक नहीं बनाते हैं, तो मैं निजी रूप से सचिन के पास जाऊंगा और उनका गला घोंट दूंगा.' गावस्कर ने आगे कहा, 'अगले 20 साल बाद मेरे हाथों में उतनी ताकत नहीं रहेगी, तो वह बच सकते हैं, लेकिन मैं इस काम के लिए किसी और को जिम्मेदारी दे दूंगा. यह सचिन के लिए एक चुनौती है. उम्मीद है कि सचिन मुझे और भारतीय क्रिकेट को नीचा नहीं दिखाएंगे'

सचिन का शानदार जवाब

बहरहाल, सचिन तेंदुलकर ने सनी गावस्कर और देश की उम्मीदों का मान बरकरार रखते हुए सनी की बात से कहीं आगे 15,921 रन बनाए. वहीं, जहां गावस्कर ने कम से कम 40 शतकों की बात कही थी, तो सचिन ने टेस्ट करियर का समापन कहीं आगे 51 शतकों के साथ किया. और सचिन का यह जवाब बताने के लिए काफी है कि वह कितने बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने अपने करियर को कैसे सजाया और संवारा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunil Gavaskar, Sachin Ramesh Tendulkar, India, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now