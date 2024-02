लड़की ब्रेकअप क्यों करती है? क्यों हर झगड़े के बाद लड़कियों को याद आ जाता है ब्रेकअप, क्या है इसकी वजह

खास बातें लड़की ब्रेकअप क्यों करती है?

आखिर क्यों ब्रेकअप के बारे में सोचने लगती हैं लड़कियां?

लड़कों की इन गलतियों के कारण उन्‍हें छोड़ देती हैं उनकी गर्लफ्रेंड

Why do girls ask for breakup? प्यार, इश्क, मुहब्बत जाने क्या क्या नाम दिए गए हैं इंसान के एक करीबी रिश्ते को. अक्सर लोग प्यार (Love Relationship) में गिरते हैं. उस वक्त उन्हें सब बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है समस्याएं शुरू होने लगती हैं. कुछ रिश्ते बेहद अच्छे होते हैं. तो कुछ ऐसे जिनमें आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़े होते हैं. किसी जोड़े में अगर झगड़ों में मार्यदा (Fight Between Couple) में रहकर, उन्हें सुलझाकर, उनसे सबक लेकर आगे बढ़ने का हुनर है, तो झगड़े उस कपल के लिए किसी वरदान से कम नहीं. ऐसे कपल्स को आप एक मेच्योर कपल कह सकते हैं. और यह भी तय है कि इनका रिश्ता खूब चलने वाला है और दोनों मिलकर जीवन का लुत्फ लेंगे. लेकिन अगर झगड़े आपको मेंडल डिस्टर्ब कर रहे हैं, झगड़ों के दौरान आप दोनों अपने अपने मन की हर भड़ास को बिना सोचे निकालते हैं और फिर दूसरे से उम्मीद लगाते हैं कि वह आपको समझे और बात को बिना बढ़ाए और बिना सुलझाए बस रफा दफा कर दे, तो यकीन मानिय यह रिश्ता तनाव की वजह बन सकता है.