वजाइनल इंफेक्शन होने पर करें ये काम, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया बस 2-3 बार में ही मिल जाएगा आराम

Ayurvedic Treatment for Vaginal Fungal Infection: महिलाओं में वजाइनल इंफेक्शन होना एक बहुत ही आम समस्या है. इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं. खासकर कई बार पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करने पर ये परेशानी बढ़ जाती है. इस कंडीशन में महिलाओं को प्राइवेट पार्ट में खुजली, पेशाब करते हुए तेज जलन और डिस्चार्ज जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है. इससे न केवल असहजता का एहसास बढ़ जाता है, बल्कि कई बार चलने-फिरने में भी परेशानी होने लगती है. आमतौर पर इसके इलाज के लिए मार्केट में मिलने वाली क्रीम या मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार इनके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं. ऐसे में यहां हम आपको एक नेचुरल तरीका बता रहे हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के वजाइनल इंफेक्शन से निजात दिलाने में मददगार हो सकता है. ये खास तरीका हाल ही में फेमस आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में-

क्या है ये खास तरीका?

अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर की गई पोस्ट में न्यूट्रिशनिस्ट लिखती हैं, वजाइनल फंगल इंफेक्शन होने पर महिलाएं एक असरदार आयुर्वेदिक नुस्खा अपना सकती हैं. इसके लिए आपको केवल 3 चीजों की जरूरत होगी.

नीम का तेल (Neem Oil)

श्वेता शाह बताती हैं, नीम को नेचुरल एंटी-फंगल माना जाता है. यह फंगस को बढ़ने से रोकता है और जलन, खुजली को कम करता है.

नारियल तेल स्किन पर सौम्य होता है और स्किन को मॉइस्चराइज कर हीलिंग में मदद करता है.

कपूर में भी एंटीफंगल गुण होते हैं, साथ ही ये ठंडक देता है, जिससे यह खुजली और इरिटेशन कम होती है.

1 बड़ा चम्मच नारियल तेल लें.

इसमें एक छोटा चुटकी खाने वाला कपूर डालें.

अब, इसमें 1 बड़ा चम्मच नीम तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें.

तैयार मिक्सचर को प्रभावित हिस्से पर दिन में 2–3 बार बाहर से लगाएं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से धीरे-धीरे खुजली, जलन और इंफेक्शन में राहत मिलेगी.

श्वेता शाह बताती हैं, इस नुस्खे में केवल नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया है. बावजूद इसके यह उपाय सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए है.

अगर इंफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या लंबे समय तक ठीक न हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

प्रेगनेंट महिलाएं इसे इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट की राय जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.