आंतों की कमजोरी का कारण है ये विटामिन, कमी दूर करने के लिए इन 5 चीजों को खाएं, मजबूत रहेगा पाचन तंत्र

Aat Ko Majbut Kaise Kare: पेट हमारे शरीर का सबसे सेंसिटव पार्ट है. आंतों का ख्याल रखना कितना जरूरी है ये हम सभी भली-भांती जानते हैं. ज्यादातर बीमारियां पेट और आंतों से ही शुरू होती हैं. पेट हमारे शरीर का पावर फ्लांट है. इसलिए गट हेल्थ को हेल्दी रखना और भी जरूरी हो जाता है. पेट की गड़बड़ी और कमजोर गट्स के लिए आजकल की लाइफस्टाइल में खानपान एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन कुछ विटामिन भी हमारी गट हेल्थ को प्रभावित करते हैं. क्या आप जानते हैं कि विटामिन की कमी आंतों को कमजोर बना सकती है. आजकल बहुत से लोग पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जैसे अपच, कब्ज, गैस, सूजन या बार-बार सिरदर्द. इन सबका एक बड़ा कारण है गट हेल्थ यानी आंतों की सेहत का कमजोर होना. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक खास विटामिन की कमी जिम्मेदार हो सकती है? चलिए जानते हैं वह विटामिन कौन सा है.

किस विटामिन की कमी से होती हैं आंतें कमजोर?

हमारे शरीर की फंक्शनिंग को बेहतर रखने के लिए विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल है. विटामिन B12 की कमी से आंतें कमजोर हो जाती हैं और पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता. यह विटामिन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद जरूरी है, इसकी कमी से अपच, दस्त, कब्ज और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

विटामिन B12 की कमी दूर करने के लिए खाएं ये चीजें

1. दही और छाछ

दही और छाछ में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं. ये बैक्टीरिया पाचन को बेहतर बनाते हैं और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मददगार साबित हो सकते हैं.

2. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियों में फाइबर और जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो आंतों को साफ रखते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं. ये विटामिन B12 को शरीर में बनाए रखने में मदद करती हैं.

3. साबुत अनाज

जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, ज्वार, बाजरा ये सभी फाइबर से भरपूर होते हैं और आंतों की सफाई में मदद करते हैं. साथ ही ये शरीर को धीरे-धीरे एनर्जी भी देते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म सुधरता है.

4. अंडा और डेयरी प्रोडक्ट्स

अगर आप नॉन-वेज नहीं खाते, तो अंडा, दूध, पनीर और दही जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स से विटामिन B12 की कमी पूरी की जा सकती है. ये आसानी से पचते हैं और आंतों को पोषण देते हैं.

5. मछली और चिकन

जो लोग नॉन-वेज खाते हैं उनके लिए मछली और चिकन विटामिन B12 के बेहतरीन स्रोत हैं. ये प्रोटीन और जरूरी फैटी एसिड्स से भरपूर होते हैं जो आंतों की मरम्मत में मदद करते हैं.

इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं:-

रोजाना 6-8 गिलास पानी जरूर पिएं.

प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स लेने से भी फायदा हो सकता है.

फाइबर से भरपूर भोजन लें और तली-भुनी चीजों से बचें.

हफ्ते में एक दिन उपवास रखें ताकि आंतें खुद को साफ कर सकें.

योग और हल्की एक्सरसाइज़ से पाचन तंत्र एक्टिव रहता है.

अगर आपकी आंतें कमजोर हैं और पेट से जुड़ी समस्याएं बार-बार होती हैं, तो विटामिन B12 की कमी को नज़रअंदाज न करें. ऊपर बताई गई चीजों को अपनी डेली डाइट में शामिल करें और गट हेल्थ को मजबूत बनाएं.<

