आटे में कीड़े लग जाए तो क्या करें? बरसात में पड़ने वाली घुन को मिनटों में दूर कर देगा यह तरीका, एक बार देख लें आजमाकर

Insects In Atta: बरसात के मौसम में अक्सर ही आटे में घुन लगने की दिक्कत हो जाती है. ऐसे में अगर आप भी आटे में घुन या कीड़े वगैरह लगने से परेशान हैं तो यहां जानिए किस तरह आटे के कीड़ों से छुटकारा मिल सकता है.

आटे में कीड़े लग जाए तो क्या करें? बरसात में पड़ने वाली घुन को मिनटों में दूर कर देगा यह तरीका, एक बार देख लें आजमाकर
Aate me Ghun Kaise Hataye: गेहूं में घुन लग जाए तो क्या करना चाहिए?

Insects In Flour: बरसात के मौसम में वातावरण उमस से भर जाता है, हर तरफ पानी भरा नजर आता है और घर के कोनों में सीलन नजर आने लगती है सो अलग. लेकिन, बरसात में होने वाली घर की दिक्कतें यहीं तक सीमित नहीं हैं. इस मौसम में मसालों में भी गांठें पड़ने लगती हैं और यही नहीं चावल और आटे के अंदर कीड़े (Insects) भी पड़ जाते हैं. आटे में खासतौर से घुन (Ghun) दिखने लगती है जो कई बार इतनी छोटी होती है कि छन्नी से पार होकर भी निकल जाती है. ऐसे में अगर आप भी आटे की घुन से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहां जानिए किस तरह आटे से घुन को दूर किया जा सकता है.

आटे में घुन लग जाए तो कैसे हटाएं | Aate Me Ghun Kaise Hataye

नीम के पत्ते आएंगे काम

आटे से घुन को हटाने का रामबाण नुस्खा है नीम के पत्तों (Neem Leaves) का इस्तेमाल. नीम की सूखी पत्तियों को आटे के डिब्बे में डाल दें. इसके एंटीबैक्टीरियल गुण कीड़ों को भगाते हैं. वहीं, नीम की गंध घुन का दम घोटने का काम करती है. नीम खाई जा सकती है और इसीलिए इसे आटे में डालने के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं.

लौंग डालें डिब्बे में

आटे के डिब्बे में लौंग डालकर रखी जा सकती है. लौंग को रखने पर इसके गुण कीड़ों को भगा देते हैं. आटे में लौंग (Clove) का टेस्ट ना आए इसके लिए साबुत लौंग को किसी पोटली में बांधकर रखें. इससे आटे का स्वाद भी नहीं बदलेगा और घुन भगाने में आप कारगर भी रहेंगे.

हींग से भागेंगे कीड़े

आटे में हींग को डालने पर भी घुन से छुटकारा पाया जा सकता है. लौंग की ही तरह हींग को भी एक छोटी सी पोटली में बांधकर आटे में डालें जिससे आटे के स्वाद पर असर ना पड़े.

तेज पत्ता दिखाएगा असर

घुन से छुटकारा पाने के लिए आप तेज पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं. 3-4 तेजपत्ता ही काफी होंगे. आप देखेंगे कि घुन डिब्बे से निकलकर भागने लगी है. तेज पत्ता को आटे के डिब्बे में रखने से घुन फिर लौटकर नहीं आएगी.

एयर टाइट कंटेनर का करें इस्तेमाल

आटे को स्टोर करने के लिए अक्सर ही घरों में स्टील या फिर मिक्स्ड धातु वाले किसी बर्तन का इस्तेमाल होता है. लेकिन, इन बर्तनों के किनारे उतने टाइट नहीं होते जितने हमें लगते हैं. ऐसे में इन बर्तनों के ढक्कनों के किनारों के स्पेस से घुन या कीड़े आटे में लग जाते हैं. इसीलिए एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें जिससे घुन आटे में आ ही ना सके.

